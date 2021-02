Banda haitiana libera a los dos técnicos dominicanos

Santo Domingo, RD

La angustia y la espera han terminado. Los dos técnicos dominicanos secuestrados en Haití fueron liberados por sus captores.

El presidente Luis Abinader dijo anoche que conversó con su homólogo, Jovenel Moïse, y este le informó que los hermanos están en manos de agentes policiales haitianos.

“Acabo de conversar con @moisejovenel, quien me informa que los dos jóvenes secuestrados están bajo custodia policial haitiana. Hemos dado instrucciones para que sean trasladados a la Embajada Dominicana en Puerto Príncipe”, colgó el presidente en su cuenta de Twitter.

De acuerdo a las informaciones, Maicol Enrique y Antonio Gerer Campusano Feliz posteriormente serán llevados a su hogar donde sus familiares los esperan.

“Estamos aquí, ya nos soltaron hace como dos horas, pero estamos dando vuelta en una yipeta… loco, esto ha sido fuerte…, tú no te imaginas, yo no he comido na’, tengo el estómago ‘revoltiao’”, se escucha en un audio que se atribuye a uno de los hermanos.

Ambos jóvenes, quienes se desempeñan como técnicos cinematográficos, fueron secuestrados el pasado sábado cuando terminaron de filmar una escena de una película en Jacmel, Haití.

Junto a ellos también fue secuestrado un haitiano, quien se desempeñaba como su intérprete y fue identificado como Albert Augusma dit Tinèg.

Los técnicos son nativos de Piedra Blanca, Haina.

Así ocurrió el secuestro

El momento en que se produjo el secuestro de dos dominicanos que formaban parte del equipo que grababa una película en Haití, y un ciudadano haitiano que fungía como traductor, fue narrado por el gerente de la compañía Muska Films, responsable del proyecto.

Gilbert Mirambeau Jr. expressó al diario Ayibopost de ese país que el hecho se produjo el pasado sábado cuando los tres miembros del equipo fueron secuestrados cerca de 5ta Avenida cuando regresaban del rodaje.