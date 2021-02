Gemelo de uno de los hermanos secuestrados en Haití: No tenemos pruebas de vida

Santa Marte

Santo Domingo, RD

Seis noches sin dormir y sin noticias concretas del paradero de sus dos hermanos en Haití, es lo que mantiene abrumado a Gerer Campusano, quien anoche habló de la situación que está viviendo la familia luego de que sus familiares fueran secuestrados en pasado sábado en Haití.

Sus palabras son contundentes: “No tenemos pruebas de vida. Una cosa es que me digan, y otra que sea correcto lo que me dicen, no te puedo decir que están bien si no tengo prueba de vida”, detalla, algo que sin dudas, lo desalienta.

“Uno ni duerme, todos los días lo mismo, me levanto con la misma noticia”, dice Gener, quien es gemelo de Antonio y también se encontraba con el equipo de filmación trabajando al momento del secuestro. Aún está allá a la espera de un desenlace positivo, pero le aturde que a casi una semana del hecho las autoridades dominicanas “no le han dicho nada a la familia”.

Explica que la situación con sus parientes en Haití está cada día peor, porque tienen pocas noticias de ellos y, aunque le dicen que están bien se muestra incrédulo. “Pero realmente no tengo una prueba de vida que me dicen mira una foto, mira una imagen, sostiene, al asegurar que cuando intenta obtener informaciones solo le dicen que se tranquilice y espere.

Campusano también andaba en el convoy cuando secuestraron a sus hermanos, pero se adelantó unos cinco vehículos más adelante, por lo que no se percató del hecho hasta no llegar a su destino al notar su ausencia.

“Pero yo andaba en un vehículo más grande que el de ellos e iba más adelante que ellos en la caravana, prácticamente yo llegué a mi lugar de encuentro y cuando miro para atrás no los veo a ellos, porque prácticamente habían cuatro o cinco vehículos más atrás que yo y cuando llego al parqueo me dicen que ellos no han llegado, pero no lo entiendo porque me están hablando en creol, pero otro compañero mío es que me da la noticia y me quedé en shock, todavía estoy en shock, porque que te digan que tu hermano te lo secuestraron”, narra el joven al ser entrevistado anoche vía telefónica por la periodista Alicia Ortega para noticias SIN.

Sus dos hermanos, Maicol Enrique y Antonio Gerer Campusano Feliz fueron secuestrados cuando iban de regreso junto a un equipo de filmación, tras terminar de un rodaje en Jacmel. Guarda el temor de que le haya ocurrido lo peor y no se lo han querido decir.

Al describir el trayecto, dijo que cruzaron por carreteras normales, pero desconocía si eran peligrosas porque no vio nada extraño.

Ya tenían una semana trabajando allí, y lo habían hecho en otras ocasiones, pero nunca pensó que eso sucedería, a pesar de la situación que vive esa nación en la actualidad.

“Prácticamente uno tenía un poquito de dificultad, por las mismas manifestaciones y la huelga, pero eran manifestaciones normales, pacíficas y el mismo rodaje funcionó perfectamente bien, incluso nosotros regresamos de Jacmel y al día siguiente lo teníamos libre, para descansar y luego seguir rodando”, sostiene el técnico cinematográfico.

Aclara que con sus declaraciones no quiere provocar ruidos, pero que su intención es que le regresen con vida a sus hermanos.

“Venimos a trabajar honradamente, estamos de este lado buscando sobrevivir, nosotros lo que somos es técnico cinematográfico, sostuvo Campusano.