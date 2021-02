Haitianos retornan a su país por operativo en la frontera

Ricardo Santana

Dajabón, RD

Haitianos que residen en pueblos de la línea No­roeste, cerca de la fronte­ra Norte dominicana, co­mienzan a abandonar el país voluntariamente, de­bido a las operaciones del Ejército y del Cuerpo Es­pecializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Ces­front).

Estos organismos infor­maron que en lo que va de año, al menos 40 mil hai­tianos han sido apresados y devueltos a su país, en coordinación con la Direc­ción de Migración, al in­tentar ingresar a territo­rio dominicano.

“Yo no hago nada aquí, el día menos pensado me van apresar a repatriar; con lo que ahorré me voy a comprar un motorcito y me voy a dedicar al moto concho”, expresó George Calín, quien laboraba de manera ilegal en una finca de bananos de Mao, de la provincia Valverde.

El pasado viernes, el co­mandante del Ejército Do­minicano, mayor general Julio Ernesto Florian Pé­rez, dijo en Dajabón que las acciones en la fronte­ra han sido reforzadas por disposición del ministro de defensa, teniente general Carlos Luciano Díaz Mor­fa, atendiendo instruccio­nes del presidente Luis Abi­nader.

Propósito de operativos

Dijo que esas acciones bus­can contener el trasiego de indocumentados y otros actos ílicitos en la frontera.

En lo referente a los haitia­nos ilegales que trabajan en fincas agrícolas y cons­trucciones de la zona, el al­to mando militar aseguró que debido a la pandemia del Covid-19, se le dio una gracia temporal, pero que sus empleadores tienen que comenzar a regular su status migratorio en coor­dinación con la Dirección de Migración y otros orga­nismos.

Frecuencia de los raptos

Los secuestros de domini­canos son frecuientes en Haití y diferentes secto­res del vecino país, dicen que eso no conviene por­que afecta las relaciones entre las dos naciones ca­ribeñas.

A este respecto, Jut Ber­narrd Félix, dirigente de la Iglesia evangélica de Jua­na Méndez (Haití), dijo que ese es uno de los graves problemas que tienen que resolver las autoridades de su país.

“Esperamos que el Go­bierno haitiano resuelva eso, porque eso es muy ma­lo y los turistas no quieren visitar Haití”, enfatizó.

De su lado, Jean Morfe, comerciante haitiano dijo que los secuestros de domi­nicanos, están afectando el intercambio comercial de ambos países.

“Los haitianos tenemos miedos de cruzar a Repú­blica Dominicana por te­mor a represalia y los domi­nicanos no quieren entrar a nuestro país porque temen ser secuestrados y eso afec­ta el comercio de las dos naciones”, significó.

Por aire y tierra

Unidades áreas y terres­tres vigilan la zona fronte­riza como parte del reforza­miento militar, informaron ayer al Listín fuentes del Ejército y el Cesfront.

SEPA MÁS

Secuestro.

Desde el punto de vis­ta jurídico penal, por se­cuestro se entiende al apoderamiento y reten­ción que se hace de una persona con el fin de pe­dir rescate en dinero o en especie y se le utiliza como sinónimo de pla­gio”.

Son comunes los mal­tratos y la muerte de los secuestrados. Si se pa­ga por la liberación del secuestrado, se procede a secuestrar al familiar que acudió al pago del rescate.