Las personas siguen alertas con mascarillas e higiene

Nairobi Núñez

Santo Domingo, RD

Ciudadanos no bajan la guardia con la llegada de los lotes de vacuna y continúan con sus medidas de higiene como de costumbre.

En centros comerciales del Gran Santo Domingo, lo común era ver a las personas que realizaban sus actividades cotidianas usando sus mascarillas apropiadamente y con alcohol en mano para higienizarse..

Durante un recorrido por supermercados de la capital, cientos de personas colaboraban con la higiene que se amerita ante la pandemia del Covid-19.

Miden temperatura

A la entrada de los centros comerciales era común el uso del medidor de temperatura para comprobar que los clientes no tuvieran fiebre.

Con papel toalla y alcohol en manos, empleados de plazas como La Sirena, Plaza Lama y otros mantenían la higienización de los carritos de compra, además de mantenerse pendientes de que todos tengan su mascarilla bien colocada.

Varios de los transeúntes y compradores entrevistados estaban cumpliendo con las medidas de higiene requeridas para evitar el contagio del virus del Covid-19.

Tiene cuidado

“Yo sigo con mis medidas de higiene, yo soy visitadora a médico”, expresó una dama mientras miraba los precios de los artículos a comprar.

Añadió que “todos los que están a mí alrededor yo los cuido, porque aunque lleguen las vacunas no puede quitar de que te dé”.

Jairo Antonio expresó que “todavía se cuida cuando llega a su casa y antes de tocar a sus niños”, y afirmó que si se pondrrá la vacuna cuando llegue su turno.

Esperar el proceso

En cuanto a la vacuna, Geuris, quien es empleado, explicó que esperará ver cómo se desarrolla el proceso para proceder a ponérsela. “Habría que ver cómo va el proceso”, expresó.

“Las personas se están cuidando aquí en los supermercados, pero los fines de semana es diferente”, manifestó Aneudis Rodríguez, mientras hacía la fila para hacer un pago.

Agregó que “cuando me toque vacunarme me la pondré, sí, porque yo soy diabético y si ese virus me agarra, por ahí me fui; hay que cuidarse”.