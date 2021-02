El dominicano Claudio Cabrera: Subdirector de SEO de The New York Times, las claves del éxito

Nacido en Nueva York y con padres dominicanos oriun­dos de la ciudad corazón, Claudio Eduardo Cabrera, de 37 años, es un vivo ejemplo de persistencia, ambición y trabajo duro para con­seguir lo que define como “éxito”.

Actualmente es subdirector de SEO (Optimización de Motores de Búsqueda por sus siglas en inglés) del periódico estadounidense The New York Times, donde ha traba­jado junto a su equipo para aumen­tar el tráfico del medio en más de un 40%, llevándolo a alcanzar ré­cords en búsquedas y audiencia.

Con casi 10 años de experiencia en el área, sus ideas y estrategias innova­doras lo han llevado a ser líder de desa­rrollo de audiencia en Estados Unidos para la cadena de noticias CBS Local, rol que asumió en 2014.

Claudio confesó emocionado que está a la espera de ser ascen­dido a director de audiencias para un equipo más grande en el diario neoyorkino, lugar donde ha traba­jado desde hace cuatro años, según confesó en una entrevista concedi­da a Listín Diario.

Hoy día su sueño es ser líder de una marca y reconoce que para lo­grarlo necesita valerse del apoyo de personas que confían en su trabajo, identificar sus puntos de mejora y crecer constantemente personal y profesionalmente.

“La meta mía final es eso, dirigir en un periódico, ser una de las per­sonas más altas”, expresó con ale­gría Claudio.

Sin embargo, aunque actual­mente está seguro de lo que persi­gue y sus planes para conseguirlo, durante su adolescencia la situa­ción no era tan clara.

Desde niño su sueño era ser ba­loncestista. Pero cuando entró a la escuela secundaria sus sueños se apagaron cuando sufrió una lesión y se sometió a una cirugía en am­bas piernas.

“…no pude jugar baloncesto más, entonces ahí mismo tuve que tomar la decisión (…) y tuve que coger los estudios más serios”, comentó.

Años más tarde, Claudio termi­nó la secundaria e ingresó al City University of New York-Brooklyn College, donde descubrió el perio­dismo gracias a una docente que se percató de su buen desempeño es­cribiendo reportes para la asigna­tura “English History”, por lo que lo motivó a inscribirse en el periódico del centro educativo.

Descubrió lo que quería hacer

Y aquí empezó su aventura: Claudio comenzó su carrera como periodista en 2004 cuando consi­guió una pasantía en el reconocido periódico afroamericano New York Ámsterdam News.

Dos años más tarde, la Asocia­ción de Prensa Independien­te lo premió por un reportaje en el que relató lo que vi­vían familias estadouni­denses que pagaban sumas exorbitantes a compañías telefó­nicas para poder co­municarse con los presos en Nueva York.

Se graduó en 2008 con un grado en periodismo, y posteriormente co­menzó a trabajar en empresas como Yoonew, InteractiveOne y BlackEn­terprise donde empezó a desarrollar sus habilidades digitales y asumió cargos como editor y gerente de de­sarrollo de audiencia.

En aquel momento Claudio se dio cuenta que ser reportero no era su “propósito”, sin embargo, abandonar el periodismo no era una opción.

“Trabajé en las marcas más pe­queñas pero yo no quería ser repor­tero porque no me gustó y tuve mi tiempo y no quería ser editor, pero yo sabía que quería hacer algo en periodismo”, señaló.

La respuesta surgió en su primer trabajo, donde aprendió SEO a tra­vés de un compañero, quien se fue de la compañía un mes más tarde, dejándole el camino a Claudio pa­ra que manejara tres marcas den­tro de la empresa.

“Y ahí encontré lo que yo quería hacer en periodismo, quedarme en periodismo sin hacer reportajes, sin ser editor. Todavía yo tengo esos tra­bajos en lo que estoy haciendo pero no es mi trabajo principal”, dijo.

Años más tarde llegó a CBS don­de se destacó liderando las búsque­das y redes sociales a nivel nacional para la cadena, aumentando en un 100% la cantidad de visitantes que tenía antes.

Llegó al Times

Para Claudio, que el New York Ti­mes lo contactara a través de la red social LinkedIn fue “una com­pleta sorpresa” ya que “nunca pen­só que podría llegar al medio”.

“Algunas veces cuando no tra­bajas ahí tú lo miras como un sitio que tú no tienes acceso”, comentó.

En 2016, Justin Bank, editor en jefe de Internet y audiencia del pe­riódico, le escribió para conversar acerca del trabajo que estaba ha­ciendo en CBS a lo que Claudio no se esperaba que se tratara de una entrevista laboral.

Semanas después pasó por un de múltiples entre­vistas, ocho en total, y luego le dieron la noticia: iba a traba­jar para el principal periódico del mundo.

“Cuando pasó yo estaba muy alegre porque New York Times son como los Yankees y los equipos que ganan más (…) fue un momento muy exitoso para mí y mi familia, mi papá, mamá y hermana”, recordó.

Cuando llegó a su nuevo puesto admitió haber sufrido el “síndrome del impostor”, ya que pensaba que no merecía estar en el periódico más influyente del mundo a pesar de haber sido contratado. Sin em­bargo, dos años después adquirió más confianza en sí mismo.

“Pienso que tengo mucho tiem­po en el Times que me queda pa­ra crecer mucho más”, expresó con una sonrisa.

¿Cuál es el secreto de un buen SEO?

Para Claudio, el secreto para tener éxito como SEO radi­ca en estudiar los temas po­pulares del momento, obser­var la competencia y las líneas de cobertura, mantener una buena relación con la sala de redacción y “pensar como un usuario”.

En este último aspecto resal­tó que “no sólo hay que pen­sar en las herramientas (digi­tales), sino que hay que pensar como un usuario”, y así tener ideas para recomendárselas a los editores del medio. “Pen­sar, bueno, en este evento yo quiero encontrar más informa­ción, cuáles preguntas yo ten­go como usuario sobre este evento”, destacó.

SEPA MÁS

Su lección más importante

La frase “Abraza tus pérdi­das de la misma manera que abrazas tus victorias” toca una fibra sensible de Clau­dio, ya que representa su lu­cha de mejorar como per­sona y la travesía por la que ha pasado para llegar hasta donde está hoy.

Al preguntarle qué significan para él estas palabras, reco­noció que “nadie es perfecto” y que para aprender se debe pasar por un proceso donde se enfrentan los “malos mo­mentos”.

“Yo tengo un diario donde escribo cada día lo que es­tá pasando en mi vida y eso me ayuda a ver cómo yo me siento en ese momento, aceptar como yo me siento, no correr de ese sentimien­to”, manifestó.