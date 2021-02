Hombre se debate entre la vida y la muerte tras asalto y familia no recibe respuestas de la PN

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

Un hombre que fue víctima de un asalto frente a su vivienda se encuentra debatiéndose entre la vida y la muerte mientras sus familiares esperan “desesperados” una respuesta de parte de las autoridades, quienes de acuerdo a estos no han “hecho nada” para seguir las investigaciones del caso.

Edward Junior López Capellán se encontraba frente a su vivienda cuando dos individuos se desmontaron de una motocicleta y le propinaron un disparo en el abdomen para arrebatarle su arma de fuego.

“La Policía nos dice que no tienen respuesta sobre eso y nos han mandado incluso a nosotros mismos a hacer un levantamiento de los videos de la zona porque ellos supuestamente no lo pueden hacer, incluso nosotros le entregamos un video y ellos mismos lo desaparecieron… ellos no están haciendo nada por nosotros”, expresó Silvio López, padre de la víctima, quien agregó que hasta el momento ni los agentes pertenecientes al destacamento de Boca Chica ni Ciudad Juan Bosch saben el paradero final de ese vídeo.

Silvio también explicó a LISTÍN DIARIO que ha ido a ambos destacamentos y lo han tratado con “dejadez” y entiende que si no “pone el caso en los medios de comunicación, la policía no pondrá interés en resolverlo”.

López Capellán, quíen es padre de cuatro niños y reside en el residencial Rivera del Caribe en Santo Domingo Este, está actualmente en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Traumatológico Ney Arias Lora y se encuentra en estado de coma desde el día en que pasó el hecho el pasado 06 de febrero.