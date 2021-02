Abinader se queja de falta de solidaridad de los países grandes en la entrega de las vacunas

Santo Domingo, RD

El presidente Luis Abinader dijo que desde que llegaron al gobierno empezaron a hacer los acuerdos y contactos para conseguir las vacunas y planteó las difucultades que han tenido.

“Es bueno saber que no podíamos comprar vacunas que no fueran aprobadas…”, no obstante, explicó que un grupo de empresarios, para hacer el contrato con AstraZeneca, donaron ocho millones de dólares para adquirir estas inoculaciones.

El presidente Abinader señaló que no ha habido solidaridad de grandes países en esta crisis. “Por eso hicimos otros esfuerzos, por eso compramos las vacunas de la india. Pero como queremos que lleguen antes, también acudimos a Sinovac y también el gobierno chino donó de la marca Sinopharm.

Expresó que tienen la promesa de que la Sinovac (China) lleguen antes de finalizar este mes, “lo que nos va a adelantar en la primera etapa”.

“Antes de lo que ustedes piensan llegarán vacunas”, prometió el mandatario dominicano.

Dijo que su trabajo cada día es buscar que lleguen esas vacunas. Además manifestó que ya el país debió tener más de 500 mil vacunas, que no han llegado.

“Yo no pedía que nos regalaran, nosotros hemos comprado nuestras vacunas, pero tampoco que nos la quitaran, según la orden en el cual nosotros teníamos establecido”, dijo el presidente.

Añadió que es bueno que ese detalle lo conozca el pueblo dominicano, que países de menos capacidad económica en todo el mundo están haciendo una guerra desesperada para que les lleguen las vacunas, sin solidaridad.

“En este proceso no ha habido la solidaridad requerida de los grandes países. No ha existido. Por lo tanto tuvimos que hacer gestiones de más allá de nuestro esfuerzo”, dijo el mandatario dominicano.

E insistió: “Antes de terminar este mes va a llegar una parte de AstraZeneca y tenemos promesas de que la Sinovac nos va a llegar este mes. Nuestro trabajo cada día es luchar para tener las vacunas en el país”, dijo Abinader a la prensa.

“Esa solidaridad no se expresó como debió ser”, lamentó al presidente dominicano.

El mandatario dominicano dijo que las vacunas compradas por el sistema Covax debieron llegar entre enero y febrero pero que no ha sido posible.

“Yo no pedía que nos regalarán, nosotros hemos comprado, pero tampoco que nos las quitarán. Así están los países de menor capacidad económica, están haciendo una guerra desesperada para que les llegue la vacuna”, dijo el presidente Abinader al tomar un turno en la presentación del plan nacional de vacunación “Vacúnate RD”.