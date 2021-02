Planes de viviendas en peligro por alzas en materiales de construcción

Patria Reyes Rodríguez

Santo Domingo, RD

El incremento en los precios de los materiales de cons­trucción amenaza la soste­nibilidad de los proyectos habitacionales que en la ac­tualidad se desarrollan en todo el territorio nacional y preocupa seriamente a los constructores, sobre todo, los competidos con vivien­das de bajo costo.

Se estima que los mate­riales que más se usan pa­ra edificar una vivienda, como el cemento, la arena, las varillas y otros, han ex­perimentado alzas de en­tre 15% y 22%.

El presidente de la Con­federación de Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción (Co­pymecon), Eliseo Cristo­pher, señaló que la si­tuación es altamente preocupante, sobre todo, para los pequeños y me­dianos productores que no podrán ajustar el costo de las viviendas o apartamen­tos en la misma medida en que suben los materiales.

“En la medida en que estamos preparando pro­yectos para desarrollarlos bajo el esquema de fidei­comiso, la forma en que se hacen es que primero se venden los apartamen­tos y luego se construyen y si en el momento en que vas a construir suben los materiales se crean situa­ciones delicadas”, destacó Cristopher.

Agregó que se presentan dos situaciones delicadas, una es que no pueden subir el costo de las viviendas de bajo costo porque el públi­co al que se dirigen es de li­mitado poder adquisitivo y luego no califican para finan­ciamiento, y otra, porque no muchos constructores po­drían tener problemas finan­cieros para terminar los pro­yectos y no puedan cumplir con los adquirientes.

El presidente de Co­pymecom indicó que es un probable que en los próxi­mos meses los tribunales se vean llenos de pequeños empresarios con demandas por esta situación.

Señaló que con los apar­tamentos que se venden en dólares también se crea una situación porque el dólar se mantiene estable, pero los materiales suben y no es po­sible ajustar el costo de ven­ta al costo de construcción.

Actualizar valor de vivienda

El ingeniero constructor Víctor Manuel Valdez, tam­bién manifestó su preocu­pación por los precios de los materiales, los que dijo “han subido demasiado”. Estimó que las alzas alcan­zan el 30% si se compara su costo antes del inicio de la pandemia del Covid-19.

Dijo que este mismo por­centaje de alza podría refle­jarse en la venta de viviendas, sobre todo, lo que dependerá de las condiciones de las em­presas constructoras.

Valdez explicó que los proyectos de apartamentos que se han vendido en pla­no serían muy afectados, ya que cuando se ha firmado un contrato de venta sujeto a terminar no existe la posi­bilidad de reajustar el costo de la vivienda.

Señaló que estos aumen­tos deberán implicar una re­visión y actualización de las tasaciones, ya que las mis­mas deben reflejar los cos­tos realidad de las edifica­ciones.

SEPA MÁS

Los precios

Los materiales que más se usan para la construc­ción han variado su pre­cio. El cemento que an­tes estaba a RD$320.00 y ahora se vende a RD$390.00. El blocks de 4” estaba a RD$26 aho­ra se vende a RD$36.00, el block de 6” subió de RD$30.00 a RD$40.00 y el block de 8” de RD$40.00 a RD$48.00.

Asimismo, el camión de arena gruesa estaba a RD$950.00 y se vende a RD$1,100.00, el de are­na Itabo de RD$600.00 a RD$700.00, el de are­na fina de RD$1,100.00 a RD$1,300.00 y el quintal de varillas de RD$2,100.00 a RD$2,400.00.