El amor en miradas distintas

Santo Domingo, RD

Fueron escogidos al azahar. Sus nombres brillan junto a Pablo Neruda, Gabriela Mistral, Jorge Ama­do, Andrés Eloy Blanco, Nicolás Guillén, Pedro Mir, y muchos más.

Haruki Murakami (Japón)

“Este amor me conducirá a algún sitio. No puedo impedir que es­ta fuerte corriente me arrastre. Ya no tengo elección Tal vez me lleve a un mundo especial que jamás he conocido. A un lugar lleno de peli­gros, quizá. Donde se esconda al­go que me inflija una herida pro­funda, mortal. Tal vez pierda lo que poseo. Pero ya no puedo vol­ver atrás. Solo puedo abandonar­me a la corriente que discurre an­te mis ojos. Aunque me consuma entre llamas, aunque desaparezca para siempre.”

Guillermo Arriaga (México)

“El amor es uno de los sentimien­tos más poderosos y subversivos. Si no fuera subversivo no sería tan controlado por la sociedad. Hay que controlarlo porque en cuan­to se sale de los cauces digamos “normales” por así decir, se con­vierte en amor rebelde, contami­na a los demás, provoca que no nos concentremos en el trabajo y en el orden. Provoca desorden. Y al mismo tiempo el amor es lo que nos permite crecer como especie y como seres humanos. Sin afectos el ser humano se muere”.

Andrés Newman (Argenti­na)

«Estoy un poco harto de las his­torias de amor entre gente be­lla, delgada y joven. El arte tiene una deuda con los feos, viejos, gordos y la gente corriente que es la mayor parte de la pobla­ción”.

Paul Auster (USA)

“Yo había saltado desde el borde del acantilado y justo cuando es­taba a punto de dar contra el fon­do, ocurrió un hecho extraordina­rio: me enteré de que había gente que me quería. Que le quieran a uno de ese modo lo cambia todo. No disminuye el terror de la caída, pero te da una nueva perspectiva de lo que significa ese terror. Yo ha­bía saltado desde el borde y enton­ces, en el último instante, algo me cogió en el aire. Ese algo es lo que defino como amor. Es la única cosa que puede detener la caída de un hombre, la única cosa lo bastante poderosa como para invalidar las leyes de la gravedad”.

Julio Cortázar (Argentina)

“Ven a dormir conmigo: no hare­mos el amor, él nos lo hará”.

Gabriel García Márquez (Colombia)

“La peor forma de extrañar a al­guien es estar sentado a su lado y saber que nunca lo podrás tener Recordar es fácil para el que tie­ne memoria. Olvidarse es difícil para quien tiene corazón.”

William Shakespeare (Reino Unido)

“Si no recuerdas la más ligera lo­cura en que el amor te hizo caer, entonces no has amado nunca”.

8- Mario Benedetti

“Si en algún momento se te acer­ca alguien que te sacuda el al­ma, agarra su mano, abrázate a sus besos, empápate e sus días, aunque solo sea por un ratito, de esos que duran una eternidad”.

Jorge Luis Borges (Argentina)

“El tiempo se puede enfermar cuando viene el aburrimien­to en la pareja. Si enfermase el tiempo entre los dos, el beso no sería lo mismo, el beso no sa­bría qué hacer, a qué boca fres­ca mi beso besaría si enfermase el tiempo.”

Mario Vargas Llosa (Perú)

“El amor es probablemente la experiencia más enriquecedo­ra que un ser humano puede vi­vir. Pero al mismo tiempo es una experiencia privada, si se hace pública se vuelve barata, llena de lugares comunes. Por eso es tan difícil escribir sobre el amor en la literatura. Creo que una persona no debería hablar del amor dado que es algo tan importante en la vida”.

Arturo Pérez Reverte (España)

“A veces, las circunstancias de la vida hacen que, cuando una mujer se asoma a esa parte de sí misma, descubra aspectos que cambian su manera de ver el mundo. No me refiero a que se meta a puta, no. Hablo de una mujer normal, madre de fami­lia respetable. Tampoco estoy hablando de estupideces del ti­po de “Cincuenta sombras de Grey”. Eso es idiotez y porno­grafía. Pero no estoy hablando de eso, estoy hablando de una mujer educada, con una esta­bilidad emocional que descu­bre que hay una parte de ella que está sin desarrollar y se po­ne a explorarla de una forma no morbosa, no patológica, si­no serena. Esa exploración sere­na del rincón oscuro me parece muy interesante e inteligente”.

Fernando Savater (España)

“Mi mujer nunca se preocupó por mis infidelidades, sabía que la amaba a ella.

“Si tú amas a una persona y además tienes una estupen­da relación sexual con ella, y además ella hace unas pae­llas maravillosas… todo es a favor, pero el amor no con­siste en esas cosas. Aunque tu pareja no sepa hacer paellas y aunque pienses que sería me­jor hacer el amor con no sé quién, no importa. El amor no es transitorio. El sexo sí”.

Susang Sontang (USA)

“Parte de la ideología moder­na del amor consiste en suponer que amor y sexo siempre van jun­tos. Puede ser que sí, pero creo más bien que en detrimento de uno o del otro. Y quizás el máxi­mo problema del ser humano sea que no van juntos (...) Me he enamorado muy pocas veces, pe­ro siempre que me enamoré fue algo que continuó y continuó y terminó -generalmente, por su­puesto- en un desastre. No sé qué significa estar enamorada una semana (...) Nunca estuve ena­morada de alguien con quien no me haya acostado, pero conoz­co a mucha gente que dice que sí”. “Desde luego que he amado con pasión a gente con la que no me habría acostado por nada del mundo, pero creo que eso es otra cosa. Es “amistad-amor”. Hay amistades que pueden ser eróti­cas. Creo que todas mis relacio­nes son eróticas”.

Rosa Montero (España)

“Siempre creí que el amor con­sistía en encontrar a la persona adecuada, pero en realidad de lo que se trata es de escoger a la persona adecuada ¿no crees? Se trata de realizar una bue­na elección y entregarse de co­razón”.