Cardiólogo afirma es vital comenzar la vacunación rápido

República Dominicana se encuentra en un mal momento frente al Covid-19 y el temor de los médicos es que empiecen a circular nuevas variantes del virus, por lo que debe apostar a empezar lo antes posible la vacunación y alcanzar la mayor cantidad de población posible, advierte el cardiólogo Pedro Ureña.

En su opinión República dominicana no está en posición de escoger cual vacuna quiere aplicar en su población y entiende que la preocupación en este momento debe ser conseguir la mayor cantidad de vacuna posible.

El especialista defendió además la eficacia de la vacuna de AstraZeneca que, asegura, ha demostrado tiene más de un 70% de efectividad y dijo que la duda viene porque en el estudio clínico que hicieron no incluyeron una población importante de pacientes por encima de 55 años, lo que dice que no se ha estudiado, pero no que no sea efectiva.

Ureña se refirió al tema ante la petición hecha por el presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Waldo Ariel Suero, a través de la “Cita con el Covid” de Listín Diario, de que el Gobierno dominicano defina si aplicará la vacuna de AstraZeneca a mayores de 65 años ante la decisión de diferentes países de no hacerlo en esa población por entender que no tiene alta eficacia. “Lo primero es que nosotros estamos en una situación que debemos tratar de conseguir lo más rápido posible la vacunación de la mayor parte de la población, porque a nivel mundial están surgiendo sepas que son cada vez más resistentes y podría que ser que las vacunas pierdan efectividad, por lo tanto, esa inmunidad es importante”, señaló.

Dijo que la vacuna de AstraZeneca demostró inmunidad en envejecientes, por lo que sí es segura, tiene efectividad y ha demostrado una respuesta inmune adecuada y está siendo utilizada en muchos países con buenos resultados, como el Reino Unido, Argentina, la India, México y Brasil.

“Nosotros ahora mismo no estamos en una posición de ser selectivos, vamos a tratar de llevar una vacunación que es lo que va a traer solución a este problema, y realmente la vacuna de AstraZeneca es excelente”, señaló.

Poco confiables

El doctor Ureña dijo que aún República Dominicana está en una situación difícil frente al virus del Covid, porque lo primero es que las estadísticas criollas sobre el Covid-19 no son confiables, ya que se hacen pocas pruebas diarias lo que no da una verdadera visión y en adición a eso hay un sesgo de selección porque la prueba se la hace la persona que puede.