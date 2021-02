La justicia en la picota pública

Ángel Lockward

Santo Domingo, RD

Lo órganos de Administración de Justicia, están en crisis y, en el centro no está la Suprema Corte de Justicia – excepto por su omisión – sino el Consejo del Poder Judicial, negarlo es querer tapar el sol con un dedo e imputar intereses políticos, un disparate: Quizás entre los peores errores políticos e históricos que comparten Leonel y Danilo está la designación de dirigentes políticos al frente de la SCJ.

Jorge Subero era un abogado desconocido que llegó como suplente a la JCE y por renuncia, ocupó brevemente la Presidencia de ese órgano; Peña Gómez lo creía un dirigente reformista y al objetarlo como eventual Presidente de la JCE, de rebote, ocupó la Presidencia de la SCJ tras la convocatoria del CNM en 1997, hecho que coincidió con la primera Ley de Autonomía Financiera que propuse e impulsó Peguero Méndez, quien entonces no tenía ni siquiera cuentas en los bancos.

Subero fue el primer y mejor gerente que ha tenido la justicia y quien le dio independencia de los demás poderes. La controló como un Cesar, hasta llegó a creerse – tras 13 años en el cargo - por encima del poder político y por ese motivo fue ratificado como Juez y sustituido como Presidente del órgano.

Mariano Germán sí tenía trayectoria como abogado y doctrinario, pero se constituyó desde el 2012 en un pésimo gerente y durante su gestión, se le imputa, influencias familiares en la solución de controversias -, contrario a Subero quien fue abierto para recibir a los abogados y discreto en el uso de su influencia en las cuestiones jurisdiccionales, excepto en la Sun Land que calificó como un “crespón en la toga”.

A Danilo le correspondió la segunda renovación de la SCJ y, en contra de la opinión general designó al joven Henry Molina, quien no había ejercido, no tenía práctica en los tribunales, ni era doctrinario: Su breve ejercicio tiene dos etapas, ambas con fuertes tintes, según las denuncias.

La primera de imposición directa en la SCJ y en el Consejo, a ambos órganos, según el criterio general, lleva las decisiones hechas para una simple ratificación; tenías ideas precisas que impuso desde el primer momento: Una, eliminar la especialización judicial, otra, la eliminación de la autoridad de las cortes y la tercera, la virtualidad, en esta última aprovechóla Pandemia: Todas las impuso sin consenso en violación a la Ley de Organización Judicial y el resultado no ha sido bueno.

La prensa ha cubierto su enfrentamiento permanente con los abogados a través del Colegio y, si bien algunos podrían restarle crédito por la naturaleza e historia del gremio, cuando 59 jueces suplentes, ganadores de concurso público y algunos con 32 años de servicios a la Justicia se atreven a quejarse y hasta querellarse, algo debe haber.

Nunca se había visto que los jueces de corte, particularmente los Presidentes de Cortes, despojados de las funciones que la Ley les atribuye por órganos administrativos creados al margen de la norma, protesten: Algo debe haber que merece ser indagado.

Cuando las dos cámaras legislativas, por primera vez llaman al Presidente de la SCJ y del Consejo del Poder Judicial a prestar declaraciones, algo debe haber, aunque se discuta la atribución de control del primer poder del Estado, que es distinto a su capacidad para realizarle un juicio político para su destitución.

En la segunda etapa que empezó en agosto del aún breve mandato del Licdo. Henry Molina ya, Danilo no es Presidente de la República y el PLD no es dueño del país.

Hay preguntas, muchas, sin respuestas que al menos requieren de un cambio de actitud, pues no creo que nadie en un país en crisis, este apostando por una crisis institucional en uno de los poderes del Estado que, a pesar de tener buenos jueces, exhibe tan pésima administración.

Se queja el CARD de que la virtualidad impuesta aprovechando la Pandemia, no funciona: Es cierto, la plataforma carece de seguridad y de calidad, el sistema de recepción de documentos es un desastre en que las pruebas depositadas no llegan a los tribunales cuando se van a conocer las audiencias y, aunque a muchos abogados, como a quien escribe, le resulta más conveniente y cómoda la virtualidad, no así a la mayoría

Que se han creado departamentos para quitarles el control administrativo a los presidentes de cortes, es un hecho y, es una actuación contraria a la Ley, al sentido común y a la buena administración ¿Es Buena Administración mantener perpetua la interinidad del Tribunal Superior Administrativo que lleva casi dos años sin titular?

Que hay muchos funcionarios técnicos, algunos por contrato, que ganan más que los jueces de la Suprema Corte de Justicia y desde luego, que los jueces de cortes: Es otro hecho indeseado y contrario a la Ley.

Lo raro es que independiente de la mora judicial – enorme – que casi siempre es el objeto de las críticas y que debió ser reducida en la Pandemia, cuando las audiencias se suspendieron, no lo es actualmente, pues las tres salas de la Suprema Corte de Justicia, en particular la tercera, han trabajado mejor de lo normal: La crisis no está en la SCJ, sino en el CPJ.

Este último organismo en un hecho sin precedente, no sólo suspende consejeros por ejercer el derecho a disentir, sino que en un acto ridículo sin precedentes pública en espacio pagado apoyo a su titular, con dinero público.

Presidente Abinader la independencia judicial existe exclusivamente en el marco del cumplimiento de las normas, Usted además de Jefe del Gobierno, ente que no puede entrometerse en la Justicia, preside el Estado del cual la Justicia es un Poder, que como todos es, políticamente controlado por el Congreso Nacional, mediante el juicio político, empero, disciplinariamente para garantizar su control y eficacia, existe el CNM que preside el Jefe del Estado: Usted tiene la atribución y por ende la obligación de que la Administración de la Justicia – no la cuestión jurisdiccional – ande mejor.