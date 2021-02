Mipymes que suplían a las escuelas están en apuros por la pandemia

Patria Reyes Rodríguez

Santo Domingo, RD

Las empresas Mipymes (micro, pequeñas y medianas empresas) que se establecieron para suplir al sector escolar y las que surgieron en las comunidades a raíz de las necesidad de las escuelas se han convertido en uno de los sectores económicos más golpeado por la crisis económica generada por la pandemia.

A juicio del presidente de la Confederación Dominicana de la Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme), Luis Miura, las Pymes industriales de textiles, calzado, gráficos y de alimentos han sido muy afectadas por el cierre de los planteles escolares.

“Todo aquel comedor o panadería que se instaló en los pueblos y zonas rurales para suplir al desayuno escolar y la tanda extendida pues simplemente no tienen producción porque no tienen a quien suplir actualmente”, manifestó Miura al participar de la rueda de prensa convocada por el Consejo Nacional de Promoción y apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Promipyme) para anunciar el inicio este viernes del Plan de Reactivación de las Mipymes. Aunque no ofreció cifras, el presidente de Codopyme señaló que la mayoría de estas pequeñas industrias aún permanecen cerradas porque no tienen a quien suplir y dejan sin empleos a cientos de trabajadores cuyos ingresos dependían de esta actividad económica.

Plan de reactivación

El presidente de Codopyme detalló que poco a poco han logrado reactivar unas 46 industrias del calzado con el apoyo de Promipyme pero aún permanecen cerradas.

Agregó que en la actualidad el plan del Gobierno es definir a cuales instituciones se les puede suplir y fabricar dentro de las mismas entidades gubernamentales, ya que el Estado es el mayor comprador.

“Ahí está Salud Pública que puede empezar a comprar zapatos para médicos y enfermeras, ahí está las entidades castrenses y demás, y así buscar cómo se van reactivando los sectores, sustituyendo ciertos productos”, indicó Miura.

El incremento en los precios de muchos productos de consumo básico crea incertidumbre en la población y también genera preocupación en el sector Mipymes.