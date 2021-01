Los diputados aprueban la compra de vacunas Pfizer

Paul Mathiasen

Santo Domingo, RD

La Cámara de Diputados aprobó ayer el acuerdo entre el gobierno dominicano y la farmacéutica Pfizer, para el suministro 7,999,875 de dosis de la vacuna ARNm BNT162, para prevenir el contagio del Covid-19.

La compra de las vacunas tendrá un costo total de 95,9 millones de dólares, pero aún no se ha definido la fecha de entrega específica.

El acuerdo aprobado, es sobre el Pliego de Condiciones Vinculantes, dígase, las condiciones de la compra de las vacunas entre el Estado dominicano, representado por el Ministro de Salud Pública y Asistencia Social (Mispas) y Pfizer, Inc. Por lo que aún resta la elaboración del contrato definitivo.

El acuerdo ya había sido aprobado por el Senado de la República en la pasada sesión del 19 de enero, por lo que el Poder Ejecutivo podrá proceder con la definición del contrato definitivo con la farmacéutica, a expensas de que las condiciones propuestas en este pliego acordado puedan variar.

Condiciones del acuerdo

Y es que según el Pliego de Condiciones Vinculantes, las vacunas podrían ser entregadas a partir del segundo trimestre del año, pero Pfizer no se hace responsable de no cumplir con la fecha específica y que el gobierno no podrá cancelar el pedido.

“Los proveedores no serán responsables de que no se entreguen las dosis de conformidad con las fechas estimadas de entrega establecidas en el presente documento... Y dicho incumplimiento no le dará al Ministerio de Salud Pública ningún derecho a cancelar pedidos de cualquier cantidad de la vacuna”, establece el documento.

Además, el país deberá pagar un adelanto de casi 16 millones de dólares (15,999,750) como “anticipo”, calculado a dos dólares por dosis.

Dos dosis

También, en el acuerdo se establece que se deben aplicar dos dosis por personas de la vacuna desarrollada por Pfizer, que además deberá ser conservada a una temperatura de -75 grados Celsius.

Pfizer dice no hacerse responsable de los posibles efectos secundarios y de que la vacuna sea exitosa o eficaz, ya que la misma aún no ha sido desarrollada en su totalidad.