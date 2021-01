Abinader afirma investigan hackeo a entidades estatales, pero desmiente Gobierno acusara a China

Rosmery Méndez Vargas

Santo Domingo, RD

El presidente Luis Abinader aseguró que el Gobierno dominicano no ha acusado a ningun país de hackeo.

La aclaración se produce luego de que el mandatario fuera cuestionado sobre el particular, luego de que en varios medios se publicara un hackeo a algunas entidades estatales por parte de China y Rusia.

Abinader explicó que se han reportados hackeos en algunas instituciones públicas, pero no han señalado a estos países como culpables.

“En ningún momento nosotros hemos acusado a China ni ningún otro país. Nosotros no hemos hablado de hackeo, en ningún momento este Gobierno ha hablado de hackeo”, reiteró el mandatario al referirse de que no han señalado a nadie. Sin embargo, afirmó que sí se han registrado situaciones similares en algunas entidades estatales, pero que no pueden señalar a ningún país como responsable de los hechos.

Explicó que los organismos de inteligencia del país e internacionales están investigando la situación. “Los organismos de inteligencia ya están advertidos de esa situación, nosotros estamos investigando con la ayuda, incluso, de organismos similares de otros países, ustedes pueden estar seguros que vamos a llegar a resultados de los que han hecho estos hackeos”.