A millares les importó poco el auge del virus

Helenny Amparo y Paul Mathiasen

Santo Domingo, RD

Miles de dominicanos, sin importar el auge de contagios por el Covid-19 en las últimas semanas, difrutaron ayer en los barrios y playas el feriado por el natalicio del patricio Juan Pablo Duarte, además de envolverse en actividades cotidianas.

El sol candente y el agua cristalina de la playa Boca Chica fueron testigos este lunes de cómo los ciudadanos salieron en familia a darse un “chapuzón”, desafiando los riesgos y posibilidades de contraer el nuevo coronavirus.

¡Hey!, ¿un pescadito?; “parqueo barato” y “tengo mesas hasta con aire”. Estas eran algunas de las frases que, sumadas a las canciones que sonaban simultáneamente, daban la bienvenida al balneario.

No era necesario adentrarse demasiado para notar la gran cantidad de bañistas, puesto que las incontables sombrillas de playa adelantaban el panorama que se observaría en el agua y la arena.

En el borde de la playa, precisamente, se encontraba Angy Cabrera, quien dijo que “ya era justo salir de la casa” mientras vigilaba sigilosamente cada movimiento de su hijo.

Cabrera puntualizó que “esto (refiriéndose a la pandemia) no va a pasar y ya tenían mucho tiempo encerrados”, al tiempo de explicar que trataba de mantenerse junto a su familia y lejos de las demás personas para no infectarse.

Mientras José Miguel Luna, quien se desplazó desde San Pedro de Macorís junto a algunos primos y amigos, manifestó que “el que diga que está cumpliendo algún protocolo, está mintiendo”.

“A los dominicanos nos dicen tránquense y nosotros salimos”, agregó Luna.

Tras un recorrido por la orilla del conocido balneario, un equipo de Listín Diario pudo constatar que entre el sol candente y el agua cristalina de la playa, las medidas sanitarias y preventivas eran omitidas desde los más pequeños hasta los adultos.

A propósito del flujo de visitantes, los comerciantes consultados afirmaron que las ventas se habían incrementado y que están de acuerdo con la flexibilización del toque de queda anunciada por el gabinete de salud del gobierno.

“Tamo’ bien, la cosa ha mejorado”, dijo Carmen Chalas, quien tiene cerca de 40 años vendiendo pescado en la zona.

De su lado, Máxima Sandra expresó que con las nuevas libertades podrá trabajar los fines de semana ya que, según explicó, “no valía la pena abrir”.

Taponamientos

Entre un kilómetro y kilómetro y medio alcanzó este lunes el congestionamiento vehicular próximo al peaje de la autopista Las Américas, a propósito del feriado por el natalicio del prócer Juan Pablo Duarte.

Luego de atravesar la estación del peaje, en el trayecto hacia la playa de Boca Chica y otros balnearios, el tránsito vehicular se mantuvo lento pero en movimiento.

En los barrios

La pandemia y las medidas adoptadas por el gobierno para evitar su avance, tanto restrictivas para la circulación y aglomeración, como sanitarias, no impidieron que las personas de diferentes barrios de la capital disfrutaran ayer de feriado con ocasión del natalicio del patricio Juan Pablo Duarte, ni la asistencia masiva a mercados.

No obstante, el punto estuvo en que en esas reuniones sociales y actividades comerciales desarrolladas, no todas las personas utilizaban mascarilla correctamente, o no la tenían, así como el irrespeto al distanciamiento social.

Durante un recorrido realizado por un equipo de Listín Diario en los barrios Villa Juana, Villa Consuelo, San Carlos y Ensanche la Fe, se pudo observar como las personas disfrutaron de su día libre.

AMBIENTE

Cotidianidad.

En San Carlos, las personas compartían en las aceras, en algunos puestos de empanadas y de comida y con el pasar de las horas los colmados fueron los negocios protagonistas. La misma situación se reflejó en el Ensanche la Fe, con la excepción de que este último mostró un panorama, en cuanto al flujo moradores, más reducido.

Trabajo.

En Villa Consuelo y Villa Juana hubo un mayor flujo de personas realizando actividades diversas. Algunos prefirieron utilizar el día libre para las reuniones sociales y otros mantuvieron su esquema de trabajo.