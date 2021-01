Desde este lunes pasajeros deberán presentar prueba PCR negativa para entrar a EEUU

Rafael Castro

Santo Domingo, RD.

La línea aérea American Airlines advirtió que no permitirá que aborden sus vuelos los pasajeros que tengan reservaciones para viajar a Estados Unidos y no presenten el documento escrito que avale que se hicieron las pruebas negativas de PCR o Antígeno, de Covid-19 con 72 horas de antelación.

La aerolínea anunció, asimismo, su respaldo a las medidas de restricción anunciadas por las autoridades estadounidenses, de presentar una prueba negativa de Covid-19 y una cuarentena de 14 días para evitar en esa nación la propagación del coronavirus y de sus cepas.

A partir del próximo martes 26 de enero, el gobierno de Estados Unidos exigirá como requisito que todos los pasajeros de dos años o más que viajen al país desde cualquier ubicación internacional, presenten una prueba negativa de COVID-19 dentro de los tres días anteriores a la salida de su vuelo y una cuarentena de 14 días.

La aerolínea norteamericana advirtió que los viajeros que no se hayan realizado las pruebas y no tengan los resultados de ella, no se les permitirá abordar su vuelo con destino a Estados Unidos.

Sin embargo, apuntó que un equipo de la aerolínea está contactando proactivamente a los viajeros que podrían ser afectados por esta orden para asegurarse que sepan qué esperar.

American Airlines realiza vuelos regulares desde la terminal de Las Américas, José Francisco Peña Gómez, hacia Miami, EE.UU y otras ciudades del sur de la Florida. Además, tiene vuelos diarios saliendo desde otras terminales nacionales.

“En American Airlines estamos comprometidos a proteger la salud y la seguridad de nuestros clientes y de los miembros de nuestro equipo. Este requerimiento proporcionará otra capa de protección en el viaje. Apoyamos la implementación del programa global que requiere la prueba de COVID-19 para todos los que viajen a los Estados Unidos”, sostuvo la aerolínea.

La línea aérea estadounidense añadió asimismo que está trabajando estrechamente con las autoridades estadounidenses mientras implementan esta nueva orden y, al mismo tiempo, colaborando con cualquier cliente afectado con la opción de cambiar sus reservaciones.

Pasajeros favorecen medidas

Con relación a la entrada en vigencia de las nuevas medidas de restricción para contrarrestar el coronavirus y sus nuevas cepas, algunos pasajeros consultados en el AILA antes de su salida a Estados Unidos favorecieron su aplicación y dijeron que ignoraban el anuncio de entrada de las nuevas medidas.

El pasajero Ignacio Martínez, residente en Santo Domingo y quien viajó a Nueva York en un vuelo de la aerolínea JetBue Airways, explicó que hay que apoyar esas medidas porque son para favorecer a los viajeros y evitar que se contagien con el virus.

“Nosotros las vemos bien esas medidas y ojalá contribuyan a reducir y mejorar esta situación de la pandemia”, subrayó Martinez.

Mientras que Clarisa Sánchez, una dominicana residente en New Jersey, Estados Unidos afirmó que las medidas sanitarias anunciadas por el nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, son buenas y hay que respaldarlas.

“Lo que yo le pido a Dios es que ya esa pandemia se vaya porque ha causado muchos estragos en todas las naciones del mundo”, expresó la dama un poco compungida

“Seria bueno que aquí también el gobierno comience a vacunar y a tomar más medidas de restricción, más enérgicas para detener los avances de esa pandemia”, precisó.

Otro de los pasajeros consultados con relación a la entrada de las nuevas medidas fue Fausto Domínguez, quien dijo que no tenía conocimiento del anuncio de las nuevas restricciones.

“Lo más importante ahora es que todo el mundo en Estados Unidos y aquí en el país reciban la vacuna contra el virus para no tener el miedo y la incertidumbre de que nos vamos a contagiar. Uno sale a la calle y no sabe si otro te va contagiar, porque lo peor de esta pandemia es que hay personas asintomáticas, que no tienen síntomas del virus, pero son portadores” indicó.

Aumenta salida de pasajeros

Sin embargo, este día se registró un incremento en la salida de pasajeros hacia territorio norteamericano por esta terminal de Las Américas, a pocos días que entren en vigor las nuevas medidas de restricción que anunciaron las autoridades estadounidenses.

Los vuelos de JetBlue Airways, American Airlines y Delta Airlines salieron con una considerable cantidad de pasajeros con destino a ciudades norteamericanas, respetando los protocolos sanitarios establecidos.

En tanto que los ministerios de Salud Pública y de Defensa siguen aplicando las pruebas de soplo y PCR a los pasajeros que llegan al país desde el exterior.