Mujer denuncia pérdida de su equipaje en el AILA

Rafael Castro

Aeropuerto Las Américas-RD

Una dominicana residentes en España, que tiene más de diez días que llegó al país, en un vuelo de Iberia procedente de Madrid denunció que todavía la línea no le ha entregado su equipaje, en el que carga toda su ropa y demás objetos personales.

Rosana Rodríguez Álvarez informó que vino el pasado día 8 de enero al país, en el vuelo 6501, y desde entonces ha venido insistentemente solicitando la entrega de su maleta.

Lamentó que los días que tenían de vacaciones para disfrutar junto a sus familiares en el país, lo ha cogido para viajar al aeropuerto a reclamar sus pertenecías.

“Es increíble los trabajos que yo he pasado, porque cada vez que vengo al aeropuerto a la oficina de Iberia a averiguar sobre el destino de mi equipaje me salen con un cuento, de que no está aquí que la maleta se la llevó otro pasajero”, narró la mujer.

Con respecto al contenido de su equipaje describió que la maleta, color rosado, estaba llena de ropas, zapatos y otras vestimentas.

Indicó que el primer día cuando llegó le dijeron que el equipaje no había llegado, por lo que hizo una reclamación ante la aerolínea en el aeropuerto, la cual no prosperó.

Dijo que tuvo que comprar ropa, porque toda la que trajo para utilizar durante su estadía en el país estaba en ese equipaje.

Calificó la situación por la que esta pasado como un abuso de parte de la gerencia de la aerolínea española en el país.

“Ellos me llamaron el pasado jueves a mi casa para que presentara el presupuesto de la maleta, que me la iban a pagar, pero jamás volvieron a comunicarse conmigo mientras yo estaba esperando, prácticamente sin ropa que ponerme”, precisó.

Destacó que para ellos es fácil investigar a qué pasajero le entregaron la maleta, pero al parecer no han hecho ninguna diligencia para recuperarla.