La súplica de una niña a un policía para que no se llevara presos a familiares por violar toque de queda

Rogers Eligio / Redacción Digital

Santo Domingo, RD

Se ha vuelto viral en las redes sociales el video de una menor de edad que le pide a los agentes policiales que por favor no se lleven a su mamá presa, luego de ser detenidas junto a dos personas más por transitar en un vehículo durante horario de toque de queda.

El video, subido en la cuenta de Instagram de desafine_rd, muestra el momento en que los adultos son abordados por los agentes del orden y les preguntan por qué transitaban a esa hora. La madre de la menor, conocida como Maritza, junto a sus acompañantes alegaron que se dirigían al hospital porque la niña estaba “mala”.

Sin embargo, los agentes les dijeron que tenían que ir para el cuartel policial.

Inmediatamente la menor sale del carro y abraza fuertemente al policía para que no se llevara presos a sus familiares.

Llorando le dice al policía: “No me lleven para el cuartel”. “¿Por qué ustedes dijeron que mi mamá va presa? Yo no quiero que mi mamá esté presa”.

Agregó: “Mira, yo quiero que tu dejes que por lo menos durmamos y en la mañana yo juro que a mi mamá le voy a decir que vaya para el cuartel… No en la noche porque en la noche yo no he dormido y yo tengo sueño”.

“Por favor, yo le juro, lo juro por mi vida que en la mañana vamos para el cuartel”, inocentemente entre lágrimas expresó la niña.

Es cuando el agente policial habla con la niña y le pide un favor: “Yo necesito que a tu familia, a tus familiares, a tu papá, a tu abuela o a tu mamá… Cuando ellos vayan a salir a la calle tú le digas: mira, papi, no pueden salir a la calle por que hay toque de queda y la policía nos va meter preso”.

Continuó el agente: “Tu tienes que decirle a ellos…, porque tus papas son muy irresponsables , porque ellos saben que hay un toque de queda y ellos salen a la calle a jugársela con la policía”.

Tras la charla la pequeña niña le jura al agente que no volverán a salir durante el horario de toque de queda y le señaló: “Lo juro por mi madre, síganos y vamos para la casa, síganos, síganos, y yo le juro por mi vida que mi mamá no vuelve a salir para la calle”.

Al final el policía deja ir a los adultos y a la menor. Se desconoce la localidad en la que ocurrió el hecho ni la fecha.