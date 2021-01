Primera Dama hará realidad sueño de hombre vive en árbol

Ivanessa Guzmán

Santo Domingo, RD

Desde el pasado sába­do Richard Rodríguez, el hombre que vive enci­ma del árbol, está lleno de alegría, pues el sueño que inició hace alrededor de 35 años está a un paso de cumplirse.

Luego de un reportaje publicado por Listín Dia­rio, donde describía la si­tuación por la cual Richard ha vivido por 20 años, la primera dama, Raquel Ar­baje, manifestó la inten­ción de ayudar al hombre y de inmediato comenzó el proceso.

Un equipo de este diario se trasladó nuevamente a la casa en el árbol, ubica­da en Villas Agrícolas, para que Rodríguez contara có­mo ha cambiado su vida. A penas observó la camio­neta rotulada del periódi­co se emocionó y vociferó: “Ay, amiguita, yo no creo lo que me está pasando”, refiriéndose a que pronto tendrá un techo digno.

Aunque Richard ya ha recibido promesas por an­teriores gobiernos, dijo que ahora sí es el momen­to, que realmente siente que sí le van a ayudar.

“Yo sé que va a pasar, pero todavía no lo creo, hoy (ayer domingo) fue­ron a evaluar el terreno y el señor ingeniero me di­jo que me van a ayudar, tengo guardado el perió­dico donde salió la publi­cación”, dijo Richard mos­trando su característica sonrisa afable.

De acuerdo a lo que re­lató, un ingeniero fue con él al solar que compró ha­ce ya 35 años, cuando era panadero. En este lugar le construirán su nuevo ho­gar.

“No esperaba tanto, todo pasó como rápido”, dijo.

“Y quiero decirles, a la gente que se encuentra en una situación similar a la mía, no hagan lo mal hecho para beneficiarse, esperen su turno que a todo el mun­do le llega su día, como yo, que esperé mi turno, casi 20 años, pero lo esperé”.

Su historia

Richard Rodríguez vive ha­ce al menos 20 años enci­ma de un árbol que creció en la calle Pedro Livio Ce­deño, en el barrio de Villas Agrícolas.

Su casita hecha de madera y piezas de zinc fue cons­truida por él mismo con un tamaño aproximado de 10 pies de ancho y largo. Allí duerme, ve televisión, tiene su nevera.

Debajo del árbol con nu­merables lianas armó su propio taller, que de mane­ra empírica le permite re­parar gomas.También le llaman en ocasiones para trabajar plomería, electrici­dad y construcción.

Su comida la hace en la calle. Con pedazos de palo enciende una fogata donde cuece sus alimentos, y sus vecinos le permiten usar el baño, aunque a veces se asea cerca de las raíces del árbol que pronto dejará de ser su hogar.

