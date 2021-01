Quien es Argenis García del Rosario, el aspirante al TC que Abinader le hizo la única pregunta durante la sesión del CNM

Santo Domingo, RD

El doctor Argenis García del Rosario, nació en los Guandules , un batey de la provincia de San Pedro de Macorís, y aspira a convertirse en la persona más joven en ser escogida juez del Tribunal Constitucional, para lo cual es apoyado por varias instituciones de la sociedad dominicana.

Con tan solo 39 años de edad, de origen humilde con una niñez y adolescencia con precariedades como la mayoría de nuestras familias dominicanas, este joven abogado tiene una larga hoja de servicio, que le fue presentado a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura durante las evaluaciones que realiza el CNM para escoger a los nuevos integrantes del máximo organismo de justicia.

García del Rosario fue entrevistado por el presidente Luis Abinader, en su única intervención antes los aspirantes, donde fue cuestionado acerca del acuerdo que se discute en el Tribunal Constitucional llamado “Preclearance” o prechequeo aduanal que facilitaría la entrada de más turistas al país.

"Yo estoy a favor de que se apruebe ese acuerdo, esto es una actividad que ha facilitado la entrada de turistas a los países de la región. Un acuerdo de esta naturaleza, más que alejarnos de las reglas internacionales nos acerca", fue la respuesta del Juez de Corte de San Pedro de Macorís, la cual recibió congratulaciones de parte de Abinader.

El destacado profesional del derecho también respondió de manera convincente cada una de las preguntas que le hizo el panel, que componen los miembros del CNM.

“Yo creo que la solidaridad del Estado frente a situaciones reales de carestías que tenemos la mayoría de las familias dominicanas, yo creo que ese es el primer eslabón. Yo soy un ejemplo de eso”, respondió el hoy profesor universitario a la magistrada Nancy Salcedo, que le preguntó sobre el grado de intervención del Estado en la sociedad.

“Yo vengo de los vagones de caña, de un batey, yo vengo literalmente de tragar polvo, y si no hubiese sido por las posibilidades del sistema tan criticado de nuestro país, de la educación, que me ofrecieron, no hubiese sido posible, agregó García al destacar el apoyo del Estado en su formación y ascenso profesional.