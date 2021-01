En Constanza este invierno llegó más frío que en años anteriores

Adolfo Paniagua Contreras

CONSTANZA, La Vega

El invierno ha entrado más frío que en el pasado reciente en Constanza, este municipio vegano ubicado a 1,200 metros sobre el nivel del mar, con la diferencia de que ahora la COVID-19 impide que los residentes de los barrios periféricos, especialmente los jóvenes, recurran a las tradicionales fogatas con las que atenuaban las bajas temperaturas.

Este año las temperaturas han llegado a 6 grados Celsius en la ciudad y 5 grados bajo cero en Valle Nuevo, en el Parque Nacional Juan Bautista Pérez Rancier.

Aunque para unos el intenso frío, sobre todo, de madrugada, represente un motivo de quejas, otros lo ven favorable, porque ayuda en la producción de ciertos rubros que requieren ese tipo de clima para su pleno desarrollo. También atrae a los turistas a esta zona del Cibao, enclavada en plena cordillera Central.

Opiniones

Al ser consultada por este diario, la productora y empresaria María Esperanza Álvarez, celebra con júbilo el frío que, en su opinión, y la de otras personas, hacía mucho que no se sentía en esta localidad.

“Este año ha estado mejor que el anterior. El frio está favoreciendo a los productores de ajo y papas. Esperemos que continúe el frío en los próximos meses, y podamos tener una buena cosecha de ajo para este año”.

Para el comunicador y reportero Wellington Daniel Valenzuela, no hay dudas de que este invierno ha estado más frío que en otros años, con temperaturas de más de 4 grados Celsius bajo cero en la Reserva Científica de Valle Nuevo. Expresó que también el frío se ha sentido con intensidad en la zona urbana, cosa que hacía mucho no ocurría.

“Definitivamente mucho más frío. De hecho, la temperatura en la zona montañosa ha sentado un precedente en la historia climatológica: hasta menos 4. Eso es demasiado. En el centro del municipio, el frío se ha sentido más con relación a años anteriores”.

También el locutor Luis Pinales Báez, el socorrista Francis Bretón, y la señora Damaris Ortíz Bueno, residente en la sección La Palma del Distrito Municipal de Tireo, coincidieron en señalar que este invierno trajo mucho más frío que en otros tiempos. “Para mi este año ha sido uno de los más fríos que yo he vivido aquí en Constanza”, dijo Ortiz Bueno.

Según Bretón, director de la Unidad de Protección y Rescate (UPR), hace dos noches que en Valle Nuevo la temperatura descendió a 1 grado Celsius bajo cero.

Autoridades

No fue posible conocer la versión de las autoridades de Medio Ambiente sobre las variantes que ha tenido el clima en esta localidad. El encargado de la oficina local del organismo estatal, Tito Vicente Montero, nos remitió al administrador del Parque de Valle Nuevo, ingeniero Julio César De los Santos, pero al contactarlo vía digital contestó: “En estos momentos me encuentro fuera de la oficina y no tengo tiempo para regresar, ya que me encuentro bien metido en la loma”.

La madrugada de este jueves, la temperatura en esta ciudad estaba en 10 grados, y al amanecer una densa capa de neblina cubría las colinas, cosa que ha había ido desapareciendo, producto del cambio climático y de fenómenos socio ecológicos que en los últimos años han venido mermando la cantidad de bosque, de las aguas, y alterando los microclimas de esta zona ecológica y productiva del país.