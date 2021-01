Testigos brasileños siguen hoy con declaraciones en juicio Odebrecht

Javier Flores | Ashley Ann Presinal

Santo Domingo, RD

Para las 9:00 de la mañana de hoy está pautada la continuación del juicio del caso Odebrecht, en el cual ocho acusados enfrentan cargos de recibir sobornos por US$92 millones de parte de la empresa brasileña para que le adjudicaran contratos de obras del Estado dominicano.

La audiencia que llevan a cabo las juezas Jissel Naranjo, Tania Yunes y Gisselle Méndez, continuará con la comparecencia de Mauricio Dantas Bezerra, director jurídico de Odebrecht en el país, que en su testimonio el pasado viernes explicó la forma en que la empresa realizaba sus pagos a terceros con el fin de conseguir contratos de obras del Estado.

Dantas Bezerra explicó que esos pagos se realizaban a través de la dirección de “Operaciones Estructuradas”, la cual fue denominada durante el proceso llevado a cabo en Brasil como la “dirección de sobornos”.

Expresó que esta dirección utilizaba “cuentas offshore”, como Consultora del Sur y “Landfield”, a través de las cuales se realizaban los pagos por cuenta y obra de la empresa. De allí se realizaron supuestamente pagos de sobornos a Ángel Rondón, Conrado Pittaluga y al exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa.

De acuerdo con varios archivos periodísticos, esa división fue trasladada desde Brasil al país en el 2014, porque se entendía que en esa oportunidad en República Dominicana se “vivía un clima favorable” para ellos poder accionarla. El Tribunal Superior Electoral de Brasil cita que en 2014 solo esa dirección de la empresa movió entre 650 y 700 millones de dólares.

Interrupciones

Los abogados de los implicados en el caso objetaron constantemente cuando Dantas Bezerra respondía las preguntas del ministerio público, con el argumento de que la intérprete “no traducía todo lo que el testigo respondía”.

Una de las interrupciones más comunes por parte de la defensa era que “en varias ocasiones durante el juicio la traductora le respondía preguntas al testigo que no formaban parte del juicio”.

El ministerio público presentará otros dos testigos: Rodrigo Maluf Cardoso, un alto ejecutivo de la empresa en el país, y Marcelo Hofkke, quien fue nombrado como gerente general de la empresa en el país, justo después de que estallara el escándalo de corrupción. Fue interrogado en 2017.

Abogados de defensa aseguran demolerán versión testigo clave

Los abogados defensores de Ángel Rondón, Conrado Pittaluga y Víctor Díaz Rúa afirmaron ayer que aplicarán un contrainterrogatorio al testigo Mauricio Dantas Bezerra, a través del cual pondrán en evidencia falsedades, incongruencias y conclusiones manipuladas que se han difundido a partir de su comparecencia en el juicio Odebrecht.

En una declaración conjunta, los juristas que integran las barras técnicas de los imputados aseguraron que demolerán no sólo las declaraciones de Dantas Bezerra -de quien dicen que no califica para ser testigo de los hechos juzgados por cuanto no estuvo presente en ellos- sino también las versiones manipuladas que “manos invisibles” emitieron a los medios de comunicación con el propósito de confundir.

“Ese testigo, que tiene previsto continuar con sus testimonios este lunes, será sometido a una amplia batería de preguntas que romperán el guión con el cual llegó al país para mentir, ofrecer informaciones inexactas y peregrinas, que rayan en el perjurio frente al tribunal”, dicen.

Plantearon que Dantas Bezerra, presentado por el ministerio público como testigo, no ha hablado de lo que ha visto u oído, sino de versiones de las que se ha enterado indirectamente por otras fuentes escritas, sin tener conocimiento directo de los hechos que cita sobre supuestos sobornos.

Las defensas técnicas de Rondón, Pittaluga y Díaz Rúa están integradas por Emery Rodríguez Mateo, Jose Miguel Minier A., Fernán L. Ramos Peralta, Ramón Emilio Núñez, Víctor Manuel Martínez Ferreira, Laura Yisell Rodríguez Cuevas, Miguel Valerio Jiminián, Santiago Rodríguez Tejada, Edward Veras Vergas, Conrad Pittaluga Vicioso, Manuel Alejandro Rodríguez, Joaquín Antonio Zapata Martínez, Eric Raful Pérez y Carlos Pérez Vargas.