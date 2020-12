Autoridades empiezan a reforzar hospitales

Doris Pantaleón

Santo Domingo, RD

Como es tradición ca­da año y ante la cercanía de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, las autori­dades sanitarias empeza­ron a activar las acciones de preparación y fortale­cimiento de los servicios hospitalarios, a fin de que estén listos para dar res­puestas a las eventualida­des que pudieran surgir.

Por lo general, ambas fe­chas generan una gran movi­lidad de personas en el país, incrementando así las po­sibilidades de emergencias sanitarias. Desde mediados de la semana pasada hospi­tales de traumatología co­mo el Ney Arias Lora y la Maternidad Nuestra Seño­ra de La Altagracia informa­ron la activación de sus comi­tés de emergencias.

Ayer, el director del Servi­cio Nacional de Salud (SNS), Mario Lama, informó que las emergencias de los centros hospitalarios que integran la Red Única Pública han sido reforzadas con el objetivo de garantizar atención oportu­na a la población durante las festividades de Navidad, Año Nuevo y Reyes.

Levantamiento

El doctor Lama informó que a través de la Dirección de Emergencias Médicas del SNS se realizó un levanta­miento de las necesidades de los hospitales y posteriormen­te fueron abastecidos con los insumos y medicamentos ne­cesarios, para dar respuesta a las situaciones que puedan presentarse, producto de las tradicionales movilizaciones de la época.

Entre las medidas adopta­das destacó la activación de los Comité de Emergencias y Desastres del SNS en todos los hospitales de la Red, ha­bilitación de áreas de expan­sión ante el posible aumen­to de pacientes, además de la capacitación al personal asistencial para el uso del Sistema de Reporte de Asis­tencias (SITREP).

Plan ante el Covid-19

Dijo que continúa activo el Plan de Acción Covid-19 y que fueron fortalecidas las áreas de Triaje Res­piratorio y el sistema de traslado de pacientes afec­tados con el virus.

Lama hizo un llamado a la población a no bajar la guardia, mantener las me­didas establecidas por el Gobierno para contener la propagación del Covid-19 y evitar situaciones lamenta­bles que puedan perjudicar la salud durante las festivi­dades. Exhortó a la ciuda­danía celebrar con mode­ración, apegados en todo momento a las indicaciones de los organismos de emer­gencias, respetar los ho­rarios del toque de queda, usar mascarillas, no exceder los límites de velocidad, no conducir bajo los efectos del alcohol, evitar el contacto de los menores de edad con bebidas alcohólicas y fuegos artificiales.