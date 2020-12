Quiero a más peledeístas presos

Ángel Lockward

Quiero a los ex funcionarios del PLD presos, pero no a todos los miembros de ese partido ni a todos los que fueron funcionarios, sólo a quienes puedan resultar culpables... y no tiene que ser en diciembre. AH! Prefiero a un posible culpable suelto, antes que a un inocente en la cárcel.

Creo que fruto de una larga estadía en al frente del Estado abusaron del poder, pero ahora no deseo que abusen de ellos, que omitían cumplir las leyes que sus congresos aprobaron y que hoy se les aplica: Ese es uno de sus aportes Por eso me gustaría que se les castigue con respeto a sus derechos y sin violar su Constitución y sus leyes, que ahora son nuestras.

El entusiasmo y la vehemencia son enemigos de la razón y la justicia, igual que el odio, el deseo de venganza –como escribió Abinadery, desde luego, entender que la promoción pública personal sobre la base del abuso no es justicia. La voz de “nadie” se oía en los gobiernos del PLD, controlaban todo: Edeste es un ejemplo, pero ahora no podemos hacer lo mismo.

La voz de los inculpados se debe escuchar en el escenario sereno de la República con las debidas garantías, esa cuyo sonido el circo anula: Acusador y Acusado deben tener la misma oportunidad de presentar sus argumentos. Creo que el aporte del presente a la patria futura descansa en que la Justicia sea capaz de investigar –a cargo y descargo– los hechos, imponiendo condenas o absolviendo, con respeto al orden establecido.

La Justicia, constitucionalmente, está dividida en jurisdicciones, ordinarias y especiales: El Juez Civil no puede conocer de cuestiones de tierras, tampoco de cuestiones de familia ni a la inversa: La carta política consagra que ningún tribunal puede ejercer atribuciones cuya competencia no le haya sido atribuida por la Constitución o la ley. Igual garantía la establecen los tratados cuando hablan del juez natural.

En ese sentido, la Constitución dispone que las cuestiones administrativas de los actos del Estado competen a la Jurisdicción Contenciosa, atribución que regulan las leyes 1494 y 13-07: Es esta la única competente para determinar la regularidad, lícita o no de los actos de gobierno, que el artículo 10 de la Ley 107-13 reputa como lícitos, hasta que sean declarados irregulares por la “jurisdicción competente”, sólo entonces la penal puede conocerlos como tales: Hacerlo antes es prevaricar.

La contenciosa es ahora una jurisdicción constitucional, de la misma manera que es la Cámara de Cuentas el órgano, único, con atribución de auditar las cuentas de la República con fines penales: Proceder olvidando esta previsión es, causar inseguridad, hacer circo y buscar la nulidad en el Tribunal Constitucional de cualquier decisión judicial.

Si algunos miembros del PLD que fueron funcionarios de la pasada Administración, igual que ciertos parientes del ex presidente Medina son culpables, busquemos la condena con respeto de las normas que ellos irrespetaron, eso sería justicia y, si algunos son inocentes, que sean absueltos pero, a ambos grupos, garanticémosle el derecho a defenderse en igualdad de términos.

Desde luego que si llegan condenados por la opinión pública a una audiencia de medida de coerción, ya están condenados y, eso, no es justicia: En casos así se debe dejar fuera de la sala a Instagram para que el Juez decida sin la presión de miles que desde las gradas piden sangre sin escuchar razones que hasta el culpable tiene derecho a plantear.

Busquemos la justicia como un bien colectivo sin dividir al país: El fundamentalismo ético –que es otra forma de corrupción por descarte- es tan malo como la corrupción sin sanción. En ambos casos, es la ley el límite, por eso debemos asegurar su eficacia, ella es una garantía no un formalismo.

En el camino de esa justicia, eficaz, firme y prudente, sin las estridencias que la contaminan, la Iglesia, tantas veces trascendente, debe jugar su papel como –por su gran influencia- creadora de conciencia social.

El Presidente Abinader, si no abandona sus atribuciones constitucionalmente indelegables, puede conducir al país a una era de justicia y armonía.