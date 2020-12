Las tres reglas que más violan los motoristas

ROSMERY MÉNDEZ VARGAS

Santo Domingo, RD

Las leyes de tránsito son violadas por los conduc­tores a diario sin que este mal haya tenido una solu­ción por parte de las auto­ridades a pesar de los ope­rativos que se realizan a través de las instituciones correspondientes.

Los conductores de mo­tocicletas son los que sue­len incurrir con mayor frecuencia en violaciones claras de las leyes de trán­sito en ocasiones a la vis­ta de los agentes de trán­sito, quienes se hacen de la “vista gorda” cuando un motorista se roba la luz ro­ja o transita sin luces, po­niendo en peligro a todas las personas que circulan por las vías.

El Listín Diario, en su editorial publicado el lu­nes pasado titulado “Que todos los motores tengan sus luces”, expone el peli­gro que representa el trán­sito de los motores sin la iluminación adecuada.

“Como al parecer no hay sanciones para este incumplimiento de la ley, los conductores de esos motores no se preocupan por acogerse a la norma”, indica el tercer párrafo del artículo al referirse a que estos conductores no son sancionados por lo que continúan violentando las reglas.

Roberto Valenzuela, di­rector de Comunicaciones de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Dige­sett), explicó a Listín Diario que las tres principales cau­sas por las que se detiene un motorista son, por casco protector, conducir en vía contraria y violar la luz roja del semáforo, a eso le sigue conducir sin placa.

Las detenciones

El director de Comunicacio­nes dice que diariamente se detienen entre 225 a 240 conductores de motores a nivel nacional por violentar las leyes de tránsito y que una vez detenidos, se les re­tienen los vehículos.

Valenzuela asegura que el protocolo para una per­sona retirar un motor del Depósito de Vehículos, es presentar la licencia de con­ducir, seguro del motor, ma­trícula, placa, farol delante­ro o trasero de faltarle y la cola de no tenerla.

Si entonces los conduc­tores deben llevar las luces para poder retirar el motor, ¿por qué hay tantos moto­res sin luces circulando en las calles?

Costo de las micas

Una fuente de la Digesett informó a este medio que una práctica en la que incu­rren los motoristas es que buscan prestada la luz que les falta para poder sacar el motor del depósito y luego que lo retiran, les quitan las luces.

Al consultar en tres re­puestos de motor ubicados en Santo Domingo, el cos­to de las micas delanteras está entre 350 a 450 pesos, dependiendo la calidad y el motor y las traseras tie­nen un costo de entre 150 a 180.