Las frases de José Alejandro Vargas para continuar con medida de coerción de Anti Pulpo

Redacción digital

Santo Domingo, RD

El juez José Alejandro Vargas Guerrero, dijo que la medida de coerción a los 10 implicados en la operación Anti-Pulpo se dará a conocer este domingo y no en días posteriores como pidió la defensa de uno de los acusados.

“Hoy se va a conocer la medida de coerción. No mañana ni pasado mañana, es hoy y no estoy violentando derechos de nadie, estoy garantizándole los derechos a todos ustedes porque esa es mi responsabilidad”, comentó enfático el juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, rechazando el pedido de algunos abogados.

Vargas Guerrero dio 45 minutos de receso a los abogados que alegan no conocer algunas informaciones de sus clientes. “El que quiera saber si su defendido es varón o hembra, católico o evangélico, comunista o ateo, cristiano o musulmán, entonces el juez les va a dar para eso 45 minutos para conversar con sus imputado y ahí le preguntan todo”, expresó.

Agregó que no va a aplazar de ninguna manera esta audiencia, además de que tampoco va a separar la medida de coerción de cada imputado de manera individual, ya que no desea seguir generando la incertidumbre que desde hace más de ocho días está afectando a los implicados por no saben si estarán presos o se irán a sus casas.

“Si se va para su casa, que se vaya para su casa, pero nadie puede someter a un suplicio a una gente que ya tiene como ocho días presa ahí. ¿Usted no sabe lo que es estar preso allá arriba? Yo quisiera que un abogado fuera y se metiera preso ahí arriba para que sepa (…) ¿Usted cree que es igual estar preso en Najayo que ahí arriba (refiriéndose a la Fiscalía de Distrito Nacional)? Todo eso hay que entenderlo. Esto es una medida de coerción”, aclaró el juez.

Vargas Guerrero definió el pedimento como ilógico, extemporáneo, irracional y sin ningún tipo de condescendencia con los propios imputados que representa el abogado que hizo el pedido porque esa gente tiene derecho a que un tribunal le defina su situación.

Cuando se aplazó esta audiencia por primera vez, el juez se reunió con los abogados y les dijo “pongan la fecha que ustedes quieran, no les digo mañana ni pasado mañana, ustedes quieren dentro de un mes, dentro de un mes, dentro de dos meses, dentro de dos meses”, aseguró el magistrado.

Añadió que como los abogados propusieron este domingo, el juez se sacrificó y el Poder Judicial se empeñó en preparar un equipo de personas para conocerle una audiencia a los implicados y así garantizarles sus derechos porque “es muy bueno usted pedir cuando no es usted el que está preso”.

Vargas Guerrero comentó a los abogados que si creen que de una sola audiencia se puede decir que todo es mentira. “Esto es absurdo. Yo voy a ponderar lo que hay y en base a eso voy a decidir”, precisó.