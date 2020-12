Abinader: “El que no tenga pasión para servir no tiene que estar en la administración pública”

Rosmery Méndez Vargas

Santo Domingo, RD

El presidente Luis Abinader volvió a referirse sobre la importancia de practicar la honestidad en la administración pública, al asegurar que los servidores del Estado deben hacerlo con eficiencia.

"Este es el momento del servidor público, de un servidor público con honestidad y con eficiencia", dijo el mandatario al hacer entrega este jueves de 72 apartamentos a moradores de Los Platanitos que vivían alrededor de la cañana que desemboca en el río Isabela, lo que consideró como una muestra de que se les está dando continuidad al Estado.

El pasado fin de semana iniciaron los arrestos a funcionarios del pasado Gobierno por corrupción y aunque el mandatario no se refirió directamente al tema, enfatizó que "el que no tenga pasión para servir no tiene que estar en la administración pública, y ese es el mensaje que cada día le llevamos a nuestros funcionarios y del cual nuestra administración está comprometida".

Garantizó que a todo lo que está iniciado, no importa por cuál administración, se le dará continuidad. Aseguró que lo que busca el Estado es que cada familia pueda disfrutar de su apartamento y que se puedan sanear todas las cañadas del Gran Santo Domingo, "que es un proyecto que tenemos en conjunto con Fellito Suberví" director de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD).

"Y así seguiremos trabajando para satisfacer los principales problemas de la gente, aún en este momento de crisis de esta pandemia, que ha tenido como consecuencia una grave crisis económica, el país se está levantando, se está levantando con la ayuda de todos y nos levantaremos el año que viene mucho más fuertes, pero lo importante es que tenemos que invertir donde hay calidad de vida", sostuvo.

Anunció que el Gobierno está haciendo un plan nacional para llevar agua a cada hogar de la República Dominica. "Vamos a contar con el apoyo de los organismos multilaterales", dijo.

"Hemos conversado con el BID (Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial para que este proyecto nacional, de llevar el agua y hacer acueductos regionales para que sean así más eficientes y más económicos les pueda llegar a cada dominicano y cada dominicana agua de calidad y tratada".