Aplazan juicio Odebrecht porque abogado de Díaz Rúa tiene coronavirus

Nairobi Núñez

Santo Domingo, R.D.

La continuación del juicio Odebrecht que estaba pautada para este jueves, fue aplazada para el próximo martes, porque el abogado Miguel Valerio Jiminián, quien representa a Víctor Díaz Rúa, está hospitalizado por coronavirus.

Los jueces indicaron que el codefensor, Ramón Emilio Núñez, se encontraba en tramitación de la prueba para detectar si tenía el virus o no, ya que pasaba mucho tiempo en la barra de abogados junto al compañero Valerio Jiminián, por tanto cedieron, ya que no Díaz Rúa no contaría con sus representantes defensores.

Sin embargo, la parte opositora del caso se opuso a que este sea aplazado, luego de varios minutos de deliberación, los jueces decidieron aplazar el juicio para el día martes 8 de diciembre del presente año, a las 9:00 de la mañana.

Se tenía estipulado para este jueves presentar las 1,700 pruebas contra los seis imputados en el caso.

Los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), pretendían iniciar con las pruebas testimoniales, principalmente con los testigos ofertados de nacionalidad brasileña, para lo cual el tribunal cuenta con un traductor judicial del idioma portugués al español, en caso de que sea necesario.

Los implicados en este caso son Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa, Conrado Pittaluga, Andrés Bautista, Tommy Galán y Roberto Rodríguez grupo acusado de cometer delitos de sobornos, prevaricación, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, falsedad en escritura así como de complicidad en sobornos en el comercio y la inversión.