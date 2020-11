Alzas en los precios afecta alimentos para la Navidad

Ashley ANN Presinal

Santo Domingo, RD

En medio de una crisis económica producto de la pandemia por Covid-19, se verá afectada la realización de cenas navideñas como las de Nochebuena, Año Viejo, y otras previas a estas fiestas que los dominicanos quieran preparar.

Estas actividades suponen grandes gastos para familias dominicanas que viven de primera mano la escasez de recursos económicos.

Cada diciembre los miembros de las familias se reúnen para cenar y celebrar las festividades, siguiendo con la tradición.

Sin embargo, las múltiples extensiones del toque de queda, los desempleos y suspensiones post-Covid, así como el aumento de los precios de artículos de la canasta básica, amenazan con alterar la costumbre de la festividad.

Arroz, aceite, carne de pollo, cebolla roja, queso cheddar, carne de cerdo, huevos y repollo son algunos de los alimentos que forman parte de las mesas navideñas de las familias, quienes están con “el grito al cielo” por sus elevados precios.

Aumento de los precios

Según el último monitoreo de precios realizado por el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) que abarca desde el 16 al 20 de noviembre del año en curso, algunos de los productos alimenticios que más han aumentado sus precios con respecto al 2019 son aceite de soya de 64 onzas, con un aumento de RD$25.11; el repollo, aumentó RD$21.66; el arroz, presenta una crecida de RD$15.82 por cada 10 libras; el cartón de 30 huevos que aumentó RD$16.78.

El sondeo realizado entre los principales supermercados del país también incluye carne molida, que aumentó RD$14.50 la libra; pierna de cerdo, la libra presenta un aumento de RD$1.45; queso cheddar, con un aumento por libra de RD$15.70; cebolla roja con un alza por libra de RD$11.06; y la pasta de tomate de 900 gramos, con un aumento de RD$12.05.

Qué dice la gente

En un recorrido, María Rosario, conserje de una empresa, nos guió hasta el Mercado Nuevo y en el camino nos contaba que a su esposo le dio una trombosis y tuvo que “salir a la calle para darle de comer a sus tres hijos”.

Su cena navideña compuesta por pollo, ensalada rusa, empanadas, uvas, manzanas y coquito, es producto de su esfuerzo y sacrificio. Cuando prepara la cena María también les comparte a sus vecinos.

Otro caso es el de Félix Antonio Castro, vendedor de frutas en el Mercado Nuevo, quien ha optado por ahorrar tres meses antes de las navidades para poder costear los gastos de la cena de su familia y comprarles ropa a sus cinco hijos.

“Le voy echando RD$600 a una alcancía para que no me duela, para que mi capital sea intocable. Así no me duele en enero”, expresó. Al preguntarle sobre cuánto gasta usualmente en la cena navideña, Castro dijo que es difícil hacer una estimación por la constante variación de los precios, pero aproxima unos RD$7,000. Clarisa Gabriela, madre de tres niños, también ahorra “los pesitos que gana” trabajando en un salón de belleza para poder costear los gastos de la cena navideña porque “la cosa está difícil”.

“En mi casa son siete en total más los familiares que llegan, para una cena se me van algunos RD$8,000 o RD$9,000. Eso es mucho”, manifestó.

Una compañera de Clarisa exclamó desde el otro lado del salón de belleza que “el arroz, el aceite y los huevos no se pueden comprar ni en el supermercado ni en el colmado”.

En la casa de Jeannette Abud, empleada de una distribuidora en el mercado de la Duarte, para la cena navideña en su casa “hacen un serrucho” para cocinar un moro de dos libras de arroz, cerdo, pollo horneado, una libra de espaguetis y una ensalada rusa.

Jeannette celebra las festividades con su madre, su hermano, sus dos hijas y su nieto.

CRONO

Por los pobres

El encargado de la distribuidora donde trabaja Jeannette, Theo Martínez, hizo un llamado al Gobierno de la República para que se preocupe por los pobres y que los precios de los alimentos bajen.

Huevos caros

“El gobierno no se está preocupando con la venta de los huevos. Los huevos están demasiado caros. La población no aguanta el precio de los huevos, pagando un huevo a 6 pesos”, se quejó.

Por las nubes

Agregó que todos los artículos de primera necesidad están “por las nubes”, ya que para la época navideña “se aprovechan y suben los precios”.