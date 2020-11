BID financiará con US$20 MM proyecto social “Ciudad Mujer”

Rosmery Méndez Vargas

Santo Domingo, RD

Tony Peña Guaba, coor­dinador del Gabinete de Políticas Sociales, tiene planes ambiciosos para mejorar las condiciones de vida de los dominicanos.

“Ciudad Mujer”, uno de los proyectos creados por la exvicepresidenta Mar­garita Cedeño, en 2018, que pretende incluir una variedad de servicios para ese segmento humano, será continuado por el Gabinete.

Peña Guaba dijo que ese programa tendrá una inver­sión de 20 millones de dóla­res y será financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

“Estamos hablando de que estaremos haciendo una inversión de 800 millo­nes de pesos en cada ciudad de estas”, refirió.

El funcionario explicó, durante el Desayuno de Lis­tín Diario, que inicialmente serán construidas dos ciu­dades, una en Santo Do­mingo Norte y otra en San­tiago.

Aseguró que ya están asegurados los solares don­de serán levantadas estas ciudades, y adelantó que en los próximos días se rea­lizará la adjudicación de es­tas obras.

“Por un tema de darle ra­pidez y pueda hacerla este nuevo Gobierno, decidimos en los próximos días adju­dicar a las personas que ga­nen esta adjudicación”, dijo.

Explicó que este proyec­to tendrá una especiali­zación sobre los temas de mujer. “Con los temas que existen en el país se va a hacer un trabajo conjunta­mente con el sector judicial de protección; va a tener casas de acogida y hospi­tal”, indicó.

También dijo que este proyecto “va a tener un sin número de cosas; es algo bastante bonito, ya noso­tros vamos a hacer la adju­dicación próximamente”.

“Ahora tuvimos una re­unión bastante larga con el Banco Mundial, con el PNUD (el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), con diferentes oficinas del Estado domi­nicano; estamos haciendo acuerdos de diferentes ti­pos para mejorar la calidad de vida del pobre”, agregó Peña Guaba.

Dijo que la semana próxima sucederá “algo muy importante”, aunque no especificó los detalles, alegando que el anuncio corresponde hacerlo el pre­sidente Abinader. “Es algo que le va a dar, sobre todo a esta protección social, un marco diferente; me reser­vo lo que vamos a decir pa­ra no quitarle la noticia al Presidente, pero es algo de lo que estamos haciendo”, precisó el funcionario.

Cultura Ciudadana

Otro de los proyectos que está desarrollando el Gabi­nete de Políticas Sociales es “Cultura Ciudadana”, una iniciativa que se realiza en conjunto con Progresando con Solidaridad (Prosoli,) que busca “darle una iden­tidad cultural al país”.