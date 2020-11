Opiniones dividas con respecto a extensión del toque de queda

Nairobi Núñez

Santo Domingo, R.D.

Ciudadanos del Gran Santo Domingo mostraron posiciones distintas con relación a la propuesta planteada por el expresidente, Leonel Fernández, quien sugiere que se elimine el toque de queda en el país pero que los centros nocturnos y los lugares de expendido de bebidas alcohólicas se mantengan cerrados.

Mientras unos entienden que la disposición gubernamental debe de ser eliminada ya que la misma no es respetada por los ciudadanos y “cada persona es grande y sabe lo que le conviene”, otras entienden que el peligro de contagio aún es muy fuerte y que el mismo debería de ser extendido.

“Yo creo que cada persona es grande y sabe lo que le conviene. Con el toque de queda las personas hacen lo que quieran, imagínate sin toque de queda aquí no hay conciencia”, agregó Fausto, un transeúnte abordado por el equipo del Listín durante su paso por la Zona Colonial.

Por su parte, Alfredo José, nacional español, dijo, “que es bueno ampliar el toque, agregando que le parece una tontería que el toque inicie a las 7:00 de la noche (los fine de semana), ya que el virus está a todas horas”.

Mientras, Aurelio de León, expresó que si se quita el toque de queda la gente va a "creer que ya se fue todo (la pandemia) y eso no es así por lo que dice no estar a favor de que se quite el toque de queda”.

El tema trajo varias opiniones a favor y en contra, luego de que Leonel Fernández, se refiriera al tema de la eliminación del toque de queda, durante una actividad de juramentación de unos 100 choferes del Movimiento Choferil del Transporte (Mochotran), en la casa presidencial la Fuerza del Pueblo.

Fernández indicaba en esa oportunidad que en ciudades como Nueva York, Miami, París no hay toque de queda y lo que han hecho es cerrar bares, restaurantes, cines y demás lugares donde suelen aglomerarse gran cantidad de personas y que esa es la modalidad que deberían de seguir las autoridades dominicanas.

El toque de queda actual fue extendido por el presidente Luis Abinader hasta el primero de diciembre. El mismo impera desde las 9:00 de la noche hasta las 5:00 de la mañana y los fines de semana, a partir de las 7:00 PM.