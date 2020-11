Leonel Fernández niega haya sido diagnosticado positivo al Covid-19

Santo Domingo, RD.

El expresidente de la República, Leonel Fernández, negó que haya sido diagnosticado positivo al Covid-19 como ha circulado este viernes.

El presidente del partido Fuerza del Pueblo indicó a través de su red social de Twitter que se encuentra en perfecto estado de salud, trabajando bajo las medidas y protocolos sanitarios.

“Desmiento categóricamente las informaciones falsas que circulan en varios medios de comunicación sobre un supuesto resultado positivo por COVID-19. Me encuentro en perfecto estado, trabajando, bajo las medidas y protocolos sanitarios de lugar. Gracias a todos por su preocupación”, escribió en su red social.

Respecto a los horarios del toque de queda para evitar la propagación del coronavirus, el exmandatario ha asegurado que en el país se debe replantear esta medida.

“En Nueva York hay restricciones, pero no hay toque de queda. Entonces yo pienso que tenemos que ir pensando en establecer esas restricciones que implican cierta limitación a la circulación de la gente, pero mantener continuamente un patrullaje militar y policial va creando ciertas dificultades como la que vimos la semana pasada con la diputada Dulce Rojas, de que los militares están cumpliendo con su deber, hay toque de queda, hay restricciones, pero a veces hay circunstancias excepcionales; alguien ha muerto y como reciben órdenes, no entienden eso, no la escuchan y crean estos roces y estos conflictos con la población”, se quejó Fernández.