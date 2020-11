Domínguez Brito dice Danilo no tiene que buscar inmunidad en el Parlacem

Santo Domingo, RD

El dirigente peledeísta Francisco Domínguez Brito justificó que el expresidente Danilo Medina se juramentara en el Parlamento Centroamericano (Parlacem), al indicar que todos los expresidente lo han hecho.

Afirmó que Medina no tiene que buscar inmunidad en ese órgano, porque da la cara e hizo un Gobierno que transformó en gran medida a República Dominicana.

“Todos los expresidentes en primer lugar se han juramentado en el Parlacem, es la ley que establece eso, yo creo que sería un desprecio a esa institución centroamericana no hacerlo y en segundo lugar el presidente (Danilo Medina) no tiene que buscar ninguna inmunidad de nada, da la cara, está ahí, no hay nada porque decir que tengo que buscar inmunidad…simplemente se hizo un gran gobierno con virtudes y defectos, pero gobierno que transformó en gran medida la Republica Dominicana” indicó Domínguez Brito al ser entrevistado en el programa El Día.

Sostuvo que los que dicen que Medina está buscando inmunidad en el Parlacem no tienen nada que decir.

Cuestiona el “honor” de los legisladores y alcaldes que se fueron del PLD

En cuanto a los senadores, alcaldes y otros que fueron electos en las pasadas elecciones en la boleta del Partido de la Liberación Dominicana y ahora están en las filas de la Fuerza del Pueblo, a Domínguez Brito le parece poco ético, sobre todo por el dinero y los recursos humanos que se invirtieron en esas candidaturas.

“No me parece muy ético, no me parece correcto, es más soy todavía más fuerte, yo creo que uno tiene que tener cierto sentido del honor. Usted ser candidato por el Partido de la Liberación Dominicana, poner a toda su militancia a trabajar para que usted sea alcalde, para que usted sea senador, regidor, poner todos los recursos humanos y materiales, porque muchos de esos alcaldes y senadores que se fueron, la mayoría de los fondos recibidos por el PLD de la Junta Central Electoral y de apoyo de empresarios o de ciudadanos fueron para que ellos ganaron, y ellos sabían que se iban a ir y el PLD confió en ellos en su palabra , dijeron que no se iban a ir y lo repitieron y recibieron mucho dinero y recursos humanos para que ganaran y al final se fueron, desdice mucho de su honorabilidad”.

En otro orden, Domínguez Brito dijo que trabajan en el congreso del PLD, con el lema del fortalecimiento de la identidad partidaria para corregir errores que cometieron y fortalecer la organización política.