Gobierno invertirá RD$300 MM para construir obras en La Vega

Ricardo Santana

La Vega, RD

Iniciando su agenda de trabajo en esta provincia, el presidente Luis Abina­der visitó ayer aqui la Zo­na Franca Industrial, don­de realizó un recorrido para inspeccionar los te­rrenos donde serán cons­truidas las nuevas naves industriales, cada una de 20 mil pies cuadrados, pa­ra una inversión de 300 millones de pesos.

El mandatario destacó que su empeño y el de sus funcionarios consiste en complacer a la gente y ad­virtió de que estará aten­to para que cada centavo llegue a la población que más lo necesita.

Proclamó que en su go­bierno no se dispendia el dinero del Estado, los fun­cionarios no van a restau­rantes a gastar recursos, no hay viajes de primera clase y tampoco hay co­rrupción, señalando que esto explica la gran canti­dad de obras que anuncia y ejecuta en el país.

“Este Gobierno está ahorrando cada chelito en cada lugar para llevar las obras prioritarias”, decla­ró, enfatizando que ese es “el compromiso que tengo con Dios, con este pueblo y con la patria”.

Abinader, que encabe­zó ayer aquí el acto “En Do­minicana se Construye”, en Sabaneta, a la entrada de Matanzas, en La Vega, eje­cutado a través del INVI, in­dicó que ese plan “está lle­gando a todo el país”.

“Hoy llegó a Sabaneta y llegará a todo el país, cum­pliendo con las disposicio­nes de transparencia que tiene este Gobierno, porque esa es una característica y ya se está avanzando en eso”, insistió.

Abinador sostuvo que como un regalo de Navi­dad, muchas familias verán sus casas mejoradas, por­que eso mejora su calidad de vida.

También informó que tiene un plan de construc­ción y mejora de acueduc­tos, porque entiende que aquí también hay proble­mas de agua.

Zona franca y mercado

El mandatario también anunció la ampliación del parque industrial de Zona Franca de La Vega, con la construcción de diez nue­vas naves que adicionarán 600 empleos de manera in­mediata y antes de finali­zar el año se espera llegar a mil.

Al sostener un encuentro con empresarios de la Zona Fran­ca de La Vega, el gobernante refirió que las nuevas naves comenzarán a construirse an­tes de que finalice este año y que el plan consiste en que las mismas generen cuatro mil empleos directos.

Mayormente esas nuevas empresas están vinculadas al calzado, textiles y tabaco.

En la construcción de las diez nuevas naves en el par­que de esta provincia, se in­vertirán al menos 300 mi­llones de pesos.

El presidente anunció que tiene un decreto para un fidei­comiso con el Banco de Reser­vas, para que se autofinancien recursos que pongan los em­presarios que apoyarán en la creación de empleos.

Estado de parálisis

Subrayó que al inicio de su gestión encontró las zonas francas en un estado de pa­rálisis, deterioro y abando­no y que dio instrucciones para buscar herramientas financieras y construir las naves que sean necesarios, a sabiendas de que las mis­mas son empleos.

“En cada nave construida estamos creando cientos de empleos”, comentó, al tiem­po de insistir que el objetivo de su Gobierno es facilitar nuevos empleos directos.

Luego del encuentro con empresarios de la Zona Franca de La Vega, el presi­dente Abinader recorrió las instalaciones del mercado municipal afectado por un incendio en el 2016.

Los trabajos de reconstruc­ción se encuentran paraliza­dos desde hace cuatro años, pero Luis Abinader prometió a los comerciantes afectados que en 12 meses volverá a la Vega, para encabezar su rein­auguración.

LAS OBRAS

Comedores y UASD

El presidente Abinader también visitó las insta­laciones de los comedo­res económicos del Ins­tituto Nacional de Esta­bilizaciones de Precios (INESPRE) y la exten­sión de la Universidad Autónoma de Santo Do­mingo (UASD), la cual anunció su construcción inmediata.

Luego encabezó el “Plan Dominicana se Recons­truye” en la comunidad Sabaneta, donde hizo una parada en el puente sobre el río Camú.

Igualmente, se reunió con productores agro­pecuarios de Sabane­ta y prometió auxiliarlos con la construcción del puente.