Abinader: “Lo primero que nosotros hicimos fue un Ministerio Público independiente”

Paul Mathiasen

San Cristóbal, RD

El presidente Luis Abinader reiteró que en las funciones del Ministerio Público él no se involucra porque lo primero hizo fue una justicia independiente.

“Yo creo que eso no es así, porque lo primero que nosotros hicimos fue un Ministerio Público independiente..., eso es parte del Ministerio Público. No me puedo involucrar en los temas del Ministerio Público”, respondió a una pregunta de un periodista con relación a los casos de corrupción con el sistema judicial en San Cristóbal.

Con esta respuesta el mandatario cerró la ronda de preguntas con la prensa, que hizo tras el encuentro del Consejo de Gobierno en San Cristóbal por el 176 aniversario de la Constitución.

Abinader anunció una serie de obras por aproximadamente dos mil millones de pesos, tanto para el municipio cabecera como para las demás comunidades.

El ministerio público independiente esta encabezado por la Procuradora General de la República Miriam Germán Brito y la procuradora adjunta Yeni Berenice Reinozo designadas por el Poder Ejecutivo, mediante el Decreto 324-20, del 16 de agosto de 2020.