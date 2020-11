Roberto Fulcar asegura nunca prometió educación virtual, sino "a distancia"; califica su inicio como exitoso

Fernando Molina

Santo Domingo, RD

El ministro de Educación, Roberto Fulcar, aseguró que en los próximos días todos los centros educativos del país tendrán conexión a internet, para que los docentes puedan impartir clases virtuales.

En una reunión que tuvo en el despacho del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, para discutir los resultados del inicio del periodo escolar, el ministró expresó que había sido "un completo éxito".

Informó que todos los estudiantes del país han recibido un kit con cuadernillos, y que los profesores tienen la misma capacitación.

Sobre que no todos los estudiantes han tenido conexión a Internet, aclaró que nunca prometió la educación virtual, sino la "educación a distancia" y que ese plan si se ha cumplido paso a paso con un “elevadísimo indicador de éxito”, utilizando la televisión y la radio.

Cuando se comentó sobre profesores que no quieren ir a los recintos escolares por miedo al contagio al COVID-19, Fulcar respondió que "si un profesor está en una condición de riesgo no debe asistir a clases y permanecer en licencia", pero de no ser ese el caso expresó que “no existe ninguna posibilidad de contagio” para un maestro que esté sentado en un salón de clases vacío impartiendo docencia desde su computador.

El ministro de educación también fue abordado sobre el tema de los apagones en muchas casas del país, y explicó que esas no son falla del plan, sino un problema de infraestructura tecnológica de la República.

“El ministerio de Educación no puede resolver los problemas que ha arrastrado el país por centenas de años”, expresó Fulcar.

Fulcar también aclaró que el problema de que hay casas que tienen estudiantes de diferentes grados y solo una televisión para impartir las clases, y explicó que las clases por televisión serán grabadas y re transmitidas en diferentes horarias para que cada estudiante pueda verlo.

La capacitación de los maestros comenzó el 18 de octubre y las clases se iniciaron el pasado lunes 2 de noviembre con el programa de educación siendo impartido por televisión.