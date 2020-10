Designan a Aguiló vicepresidente de La Colonial

Santo Domingo, RD

La compañía de seguros La Colonial anunció la de­signación de Luis Manuel Aguiló como su nuevo vice­presidente ejecutivo.

Se tomó en cuenta para la designación el alto nivel de desempeño que ha mostra­do el ejecutivo en el mundo de los seguros, en el cual co­menzó en la década de los ochenta.

La compañía destaca que Aguiló, licenciado en Mer­cadotecnia, inició hace al­rededor de 30 años como agente de seguros, realizan­do un trabajo de fondo y de una forma que lo llevó a es­pecializarse en el área, ade­más de que continuó ca­pacitándose para estar a la altura de los nuevos tiem­pos. “Para entonces, esto le permitió ocupar la posición de vicepresidente de Ventas y Mercadeo de La Colonial”, indica.

Al agradecer la designación y la confianza deposita­da en su trabajo, Aguiló di­jo que “para mí es todo un honor asumir este nuevo re­to en una empresa a la que he estado ligado, no sólo de manera laboral, sino tam­bién afectiva. He sido testi­go del crecimiento y desa­rrollo de La Colonial y, más que todo, de los aportes que ha hecho al país, de una for­ma segura y sostenible”.