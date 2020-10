Salud Pública informa que incendio de departamento financiero fue por cortocircuito

Javier Flores y Ana Aybar

El Ministerio de Salud Pública informó este jueves que el incendio ocurrido el Departamento Financiero de esa institución la pasada semana fue provocado por un cortocircuito y que en el mismo “no actuaron manos maliciosas”.

“Todos los Informes coinciden que no hubo manos maliciosas en dicho siniestro, se resume que no hubo pérdidas humanas ni heridos y se resume que en el mismo fue un corto circuito provocado en la parte interna del Departamento financiero” dijo Robinson Díaz, coordinador del gabinete y encargado de despacho, al indicar que “ese Ministerio no tiene necesidad de ocultar informaciones”.

Esos informes fueron, según dijo, de Policía Científica, del cuerpo de bomberos y el resumen que presentó por la dirección de seguridad del Ministerio.

Detalló que el siniestro ocurrió en el cuarto donde los conductores eléctricos, que alimentaban de energía de la caja de distribución eléctrica (breakers) y a su vez alimentaban un inversor de 8 kilowatt, produjo el cortocircuito en el primer nivel en un edificio de cuatro niveles en el ala norte de las instalaciones.

El funcionario ofreció el informe en una rueda de prensa junto a Claudio Alberto Brito, viceministro de la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (Digemaps), José Antonio Matos Pérez, viceministro de la Garantía de Calidad; el director de Epidemiología, Ronald Skewes y el mayor Edward Elena, director seguridad del Ministerio.

Atribuyó a una desinformación lo que se había publicado en los medios de comunicación y alegó que las instrucciones del ministro Plutarco Arias es la transparencia en las informaciones.

“Por eso queremos aclarar que nosotros como institución, bajo las directrices del ministro, siempre estaremos dando las informaciones luego de que sean procesadas por los organismos correspondientes que tienen autorización para dar” afirmó.