PLD rechaza rebaja fondos y Fuerza del Pueblo esperará

Javier Flores y Nairobi Nuñez

Santo Domingo, RD

Mientras en el Congre­so Nacional aún esperan que se deposite la pieza legislativa, continúa el debate sobre la propues­ta del presidente Luis Abinader, de que se re­duzca en un 50% los re­cursos que se le entregan a los partidos políticos, para construir la exten­sión de la Universidad Autónoma de Santo Do­mingo (UASD) en Santo Domingo Este.

Ayer los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Fuerza del Pue­blo (FP), los mayores de la oposición, celebra­ron reuniones separadas en las que discutieron la propuesta del jefe de Es­tado,

Mientras el Comité Po­lítico del PLD catalogó de “populista” el plantea­miento de Abinader y or­denó a sus legisladores rechazar la pieza legislati­va, el expresidente Leonel Fernández y la dirección política de FP expresaron que esperarán hasta que el proyecto llegue al Con­greso para opinar, aunque expresan que los parti­dos no “deben ser debili­tados”.

Medida populista

Para el PLD es una propues­ta populista de Abinader. “Pero además refleja un al­to grado de improvisación en su aplicación guberna­mental, porque ya vimos que le dio para atrás a los impuestos en el proyecto de presupuesto”, dijo el presi­dente interino del PLD, Te­místocles Montás.

“Se va a instruir a nues­tros legisladores que se opongan a la pieza legisla­tiva cuando sea introducida al Congreso Nacional, por entender que no hay razo­nes válidas para esa medi­da”, agregó Montás.

Sostuvo que el presiden­te Abinader se escuda en la crisis provocada por el Covid-19, pero que en ple­no brote de la enfermedad se celebraron tres procesos electorales.

No debilitar a partidos

Mientras que Fernández. presidente de FP, expresó que no se debe “debilitar” a los partidos políticos, ya que son una fuente “vital” para el fortalecimiento de la de­mocracia. “La democracia no puede existir sin los parti­dos políticos, por lo tanto de lo que se trata es siempre de fortalecerlos y no de debili­tarlos”, declaró Fernández.

Explicó que como parti­do esperarán a que la pieza legislativa llegue al Congre­so para fijar una posición ofi­cial. “Por cuestiones de se­mántica, nosotros vamos a esperar a que la propuesta llegue al Congreso, porque si es el 50% de lo que se en­tregó el año pasado, eso es lo normal. En años no electora­les, siempre se entrega la mi­tad, por eso hemos decidido esperar”, añadió Fernández.

SEPA MAS

Comité Político

La reunión del PLD du­ró tres horas y asistieron 31 de los 35 miembros, encabezados por el ex­presidente Danilo Me­dina; la exvicepresiden­ta Margarita Cedeño, el excandidato presiden­cial, Gonzalo Castillo, y Montás.

Reunión FP

A la reunión de FP, ade­más del expresidente Fernández, asistieron el senador Dioni Sán­chez; el expresidente de la Junta Central Electo­ral (JCE), Roberto Rosa­rio; el exdiputado Henry Merán, y otros altos di­rigentes de la organiza­ción.