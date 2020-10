UNPHU gana concurso de arquitectura con el proyecto “El Centro Gualey de Reciclaje”

Santo Domingo

La Escuela de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), obtuvo el primer lugar en el concurso de la Asociación Dominicana de Acero (Adoacero), del año 2020.

“El Centro Gualey de Reciclaje” es el proyecto ganador, presentado por los estudiantes Lizbeth Terrero, Jean Garrido, Emil Calderón y Jefry Alcántara; con la asesoría del profesor Ramón Méndez.

Con este logro, la UNPHU ostentará nueva vez la representación del país en el concurso internacional de Alacero 2020, que será este año, de manera virtual, en Brasil.

De las nueve ediciones del concurso realizadas en el país, la Universidad ha participado en ocho ocasiones, de las cuales ha salido ganadora seis veces, a nivel de los primeros lugares y menciones de honor, con proyectos que promueven la sustentabilidad y el uso racional de los recursos para resolver problemáticas nacionales.

Concurso Alacero en Brasil

La Asociación Latinoamericana del Acero (Alacero), realizará el concurso de diseño en acero para estudiantes de arquitectura 2020 de forma virtual, desde Sao Paulo, Brasil, por el distanciamiento que impone la pandemia por el coronavirus. Los tres mejores equipos concursan por US$ 6,000.00, US$ 3,000.00 y US$ 1,000.00, respectivamente.