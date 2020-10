Diputada de Pedernales denuncia que "cientos" de currículums de perremeístas fueron tirados a la basura

Redacción Digital

Perdernales, RD

La diputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por Pedernales, Edirna D’ Óleo, reclamó a funcionarios de su organización política por aparentemente desechar "cientos" de currículums de perremeístas en esa demarcación.

En un video difundido en las redes sociales, se observa a la legisladora discutir y reclamar a través de una llamada de celular, por haber encontrado un vertedero improvisado con "cientos" de currículums.

“Hay que darle explicación de lo que está pasando en Pedernales, yo no quería alzar mi voz porque les estoy diciendo que me den tiempo, pero tengo que alzarla, porque no me están dejando opciones”, se escucha vociferar a la legisladora, al tiempo que cuestiona: “¿Cómo van a llegar los nombramientos de los perremeístas si están tirados aquí?”.

Mientras estaba rodeada por decenas de personas de una comunidad de Pedernales, la diputada avisó que se van a “proclamar en el parque” en búsqueda de explicaciones sobre esta situación.

Desde la toma de posesión del presidente Luis Abinader, varios dirigentes y militantes del PRM en distintas provincias han reclamado puestos en el gobierno.