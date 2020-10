Gabinete Social le tumba beneficios a funcionarios

Santo Domingo, RD

El coordinador del Gabine­te de Política Social del go­bierno, Tony Peña Guaba, dispuso ayer la eliminación del seguro médico interna­cional del que disfrutaban los funcionarios de mayor jerarquía de esa institución, como parte de los benefi­cios a ese segmento de los empleados.

Con esta decisión del ser­vidor público, el Gabine­te de Política Social tendrá un ahorro anual de 60 mil dólares en su presupuesto, que podrán ser dirigidos a otras áreas de la institución y que tengan un efecto di­recto en los ciudadanos.

Peña Guaba destacó el compromiso de ejercer un gobierno ético, y esta ac­ción se enmarca dentro de esa disposición de que el Gabinete sea una de las instituciones públicas más transparentes del Estado do­minicano.

Otras reducciones

El coordinador anunció también que están redu­ciendo el gasto en celula­res, adquiriendo aparatos de menor costo, disminu­yendo los planes de minu­tos para los colaboradores que realmente no lo nece­sitan y que tenían esta he­rramienta de trabajo de manera superflua. El orga­nismo también hizo recor­tes en el gasto en almuer­zo para altos ejecutivos de la institución, y ahora ellos lo adquieren con recur­sos propios y no del Gabi­nete, aunque se mantiene ese beneficio a los emplea­dos de servicios generales y choferes. “Una institución que trabaja para proveer ayuda social a quienes más lo necesitan no puede tener gastos excesivos ni super­fluos. En ese sentido, esta­mos siendo muy prudentes y tomando esta medida de con­trol administrativo como una forma de decirle a la pobla­ción que en el Gabinete de Po­lítica Social se va a trabajar de forma ética”, enfatizó.

Tony Peña habló tras fir­mar el compromiso ético de altos funcionarios públicos con el gobierno y la sociedad que dispone la Dirección Ge­neral de Ética e Integridad Gubernamental.

El funcionario firmó el do­cumento compromiso en su despacho en presencia de la Comisión de Ética del Gabi­nete de Política Social que coordina Lescagua Pérez e integran Mayelin Concep­ción, Mirdin Garrido, Lau­ra Pimentel, Johan Pérez, Omar Gómez y Anthonely Sánchez.