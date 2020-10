Vocero asegura que PLD es la segunda mayoría en el Senado

Adriana Peguero DRIANA PEGUERO

Santo Domingo. RD

El senador por el Partido de la Liberación Domini­cana (PLD), Iván Lorenzo, advirtió ayer que no se de­jarán arrebatar el puesto que se ganó esa organiza­ción política en el Consejo Nacional de la Magistratu­ra (CNM), porque el pue­blo fue quien se lo otorgó en las urnas.

Enfatizó que el PLD re­presenta la segunda mayo­ría en el Senado, porque el único senador que fue pos­tulado por la Fuerza del Pueblo (FP) es Franklin Rodríguez, de la provin­cia San Cristóbal, ya que los restantes llegaron al ser postulados por otras orga­nizaciones políticas.

Recordó que los sena­dores que renunciaron del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) y que hoy están en la FP, como Bauta Rojas Gómez, Virgilio Ce­dano, David Sosa y Antonio Marte, fueron electos ba­jo acuerdo del Partido Do­minicanos por el Cambio (DxC), que postuló a Eduar­do Estrella.

“De igual Manera, el se­nador José Antonio Castillo fue postulado por el Bloque Institucional Socialdemó­crata (BIS), también del bloque de la FP y fue alia­do de Estrella y DXC. Todos ellos renunciaron al partido que los postuló y están hoy en FP”, aclaró.

“Las mayorías no se construyen mecánicamen­te, no se trata numérica­mente como si se tratara de caraquita o quiniela palé. Esto es algo muy serio, es un asunto de Estado. Esto es un asunto de la Consti­tución que no se puede vio­lentar, porque crearía una crisis en la vida nacional”, dijo Lorenzo.

Manifestó su sorpresa de que un partido fundado por el expresidente Leonel Fer­nández, quien impulsó esa Constitución, esté promo­viendo su desconocimiento y arrebatar un derecho que le corresponde al PLD.

“Resultaría ilógico que exista una componenda en­tre el PRM y la Fuerza del Pueblo para arrebatarle al PLD un derecho consigna­do en la Constitución, como el de la segunda mayoría en el Senado”, agregó.

Dijo que el PLD ganó seis senadores en las pasadas elecciones, pero se fueron dos a la FP, Dionis Sánchez y Félix Bautista, mientras que FP ganó solo la sena­duría de San Cristóbal, pe­ro con los que renunciaron tiene ocho.

Lorenzo dijo que el artí­culo 77 de la Constitución señala que cuando hay fal­ta definitiva de un legisla­dor, no importa dónde esté, es la dirección del partido que lo postuló que somete la terna para que se escoja a su sustituto. “Quiere decir que el espíritu del asambleísta y del constituyente, es que las candidaturas son de los partidos, porque indepen­dientemente que una perso­na se vaya del partido y esté en otro bloque, si por casua­lidad de la vida falla defini­tivamente, quien somete la terna es la dirección del par­tido que lo postuló”, dijo.