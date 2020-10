Melton Pineda reacciona ante críticas tras nombrarle cuatro seguridad

Santo Domingo, RD

El comentarista de radio Melton Pineda reaccionó a las críticas generadas luego que se filtrada un memorándum del Ministerio de Defensa, donde se le asigna cuatro seguridad, dos de ellos hijos suyo.

Pineda dijo que sus hijos siempre han sido ejemplo para la sociedad, desempeñándose como militares desde hace 14 años, y que nunca han estado envueltos en escándalos.

“Mis hijos son ejemplo de la sociedad y hace más de 14 años son militares. Nunca han estado en escándalos”, indica uno de sus comentarios en su red social de Twitter.

Sostuvo que es de los dominicanos que necesita poco para vivir. “De lo poco que tengo me sobra, pero no me dé, no sé pedir, pero no me quite, siempre lo he dicho hoy lo reitero”, señaló.

Según el memorándum del Ministerio de Defensa que se filtró a los medios, a Pineda le nombraron como seguridad a la primer teniente médico Maricarly Pineda Medina, al sargento mayor Melton Junior Pineda Medina, al sargento Ramón Olivo Medina Contreras y el sargento Cristian Bello Pineda.

El documento, que muestra la firma del ministro de Defensa, Carlos Luciano Díaz Morfa, tiene fecha del tres de octubre y se haría efectivo ese mismo día.