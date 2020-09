Kimberly: el desempleo es el mayor problema

Coralis Orbe

“Un país donde no hay opor­tunidades ni garantías de te­ner un trabajo digno, donde el emprendimiento es cada vez más difícil, donde le prestan más fácil a un ciudadano pa­ra comprar un carro que para poner un negocio y donde la delincuencia te obliga estar en casa cada día, es un país don­de es difícil vivir”.

La reflexión la hizo la minis­tra de la Juventud, Kimberly Taveras, (Santo Domingo 1987), durante su participa­ción en el Desayuno de LIS­TÍN DIARIO.

A partir de la entidad que dirige desde el pasado el 16 agosto, Taveras pretende lo­grar cambios significativos en los jóvenes con menos opor­tunidades y que el ministerio funcione como un ente regu­lador para que las políticas públicas también estén desti­nadas a la población con eda­des entre 15 y 35 años.

Es decir, desde ese minis­terio se hará un trabajo para garantizar que las sectoria­les que tienen que invertir en políticas públicas que benefi­cien el desarrollo de los jóve­nes, lo hagan.

“Lo que hay es saber usar ese puesto y hacer conciencia a los que dirigen sectoriales de cómo se puede aplicar un pre­supuesto planificado”, aunque no a un corto pero sí a un ma­yor plazo, aseguró.

“No es tan difícil lograrlo, lo que ha pasado es que ha falta­do voluntad política para que los mismos recursos que se uti­lizan en los grandes proyectos para la salud y educación se inviertan bien para generar los cambios que se quieren gene­rar”, agregó Taveras.

La ministra lamentó que después de que un estudian­te va a la universidad por seis, siete, ocho, nueve, diez años…, cuando solicita un empleo el sueldo sea de 15 y 20 mil pesos, con una canasta familiar que vale 35 mil pesos, “eso no te garantiza estudiar, un futuro ni una vida digna”.

Además de eso está el tema del desempleo, lo que ella se­ñaló como el mayor problema que tiene la juventud domini­cana, seguido de la inseguri­dad, la falta de oportunidades y la preocupación por los te­mas ambientales del país.

En el fondo de la problemática

Trabajar como la coordinado­ra nacional de la Juventud con Luis Abinader (JLAP) duran­te la campaña presidencial ha llevado a Taveras, según lo co­mentado en este medio, a co­nocer de primera línea los pro­blemas e inquietudes de los jóvenes de diferentes sectores sociales.

“Cuando se planteaba lo de cuotas en el partido yo era la primera que decía que no iba por una cuota…, pero vi en al­gunos territorios que realmen­te es difícil para los jóvenes, so­bre todo para las mujeres que aspiran a un cargo político, eso me permitió conocer las li­mitaciones de los jóvenes do­minicanos y ver sus inquietu­des y los obstáculos que tiene el país, y ver por qué el 80 % de nuestros jóvenes se quiere ir del país, eso me hizo ver esa parte”, detalló Taveras.

Con esta data recopilada durante su trabajo en la cam­paña, la también ingeniera química sostuvo que ahora el gran reto es demostrar a esos jóvenes “que sí habrán nuevos cambios, luchar porque ten­gan un país de oportunidades para ellos, un país donde no se le enseñe a un joven a ser un empleado sino un generador, que se le enseñe a pensar, a ser un ente crítico para mejorar su calidad de vida y la de los que les rodean”, agregó.

SEPA MÁS

Sobre la ministra

Estudió Ingeniería Quí­mica en la Universidad Autónoma de Santo Do­mingo (UASD), donde se vinculó a actividades sociales.

Fue presidenta de la Asociación de Estudian­tes de Ingeniería Quími­ca, luego de la Asocia­ción de Estudiantes del distrito municipal de La Guáyiga, donde a los 22 años fue alcaldesa (2010-2016).

Aspiró en 2016 a la al­caldía de Pedro Brand por el Partido Revolucio­nario Moderno (PRM), en las elecciones de este 2020 aspiró nuevamen­te pero cedió el espacio; luego a diputada, candi­datura que dejó para de­dicarse a la coordinación de la Juventud de su partido en todo el país.