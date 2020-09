El 16% de los que asistían a centros educativos antes de la pandemia, no han podido continuar clases virtuales

Redacción digital

Santo Domingo, RD

El 16% de las personas en edad escolar que asistían a un centro educativo en febrero de 2020, no han podido continuar con sus clases de manera no presencial durante el confinamiento, es decir, a través del internet, ni el teléfono, la televisión o la radio.

Estos datos fueron arrojados en una encuesta realizada del 30 de junio al 28 de julio de este año en República Dominicana por las Naciones Unidas, bajo el liderazgo del PNUD, en conjunto con UNICEF, OIM, ONUSIDA y UNFPA.

La Encuesta sobre Impacto Socioeconómico del COVID-19 en el país, destacó que entre los métodos de estudio utilizados durante la cuarentena se encuentra el Whatsapp en un 90.2%, cuadernillos del Ministerio de Educación en 26.5%, plataformas web en 11.7% y videollamadas en 11%.

De las personas consultadas, el 50.4% dedicaban de dos a cuatro horas a estudiar durante el confinamiento, el 41% dedicaba menos de dos horas, el 7.3% de cuatro a seis horas y el 1.2% más de seis horas.

El 65.6% de los hogares encuestados indicó que prefiere que los niños, niñas y adolescentes continúen la educación desde casa.

Al preguntar si los adultos tienen la disponibilidad y conocimientos para apoyar a los niños, niñas y adolescentes en sus clases no presenciales, el 82.7% dijo que sí, el 14.1% que no y el 3.2% dijo no saber.

Preparación clases no presenciales

El 24.5% de hogares con niños, niñas y adolescentes de tres a 17 años cuentan con computadora, laptop o tableta; el 77.9% tiene un celular inteligente; el 55.5% cuenta con acceso a internet y el 23.9% posee un espacio cómodo y que le permite concentrarse.

En tanto, el 16.7% cuenta con materiales para realizar sus tareas; un 30.2% tiene contacto con los maestros para aclarar sus dudas y el 12.8% contacta a sus compañeros de clases para las dudas.

En la encuesta se preguntó qué tan seguros se sienten los padres o tutores de enviar a los niños, niñas y adolescentes a tomar clases presenciales. El 59% dijo que “nada seguro”, el 33.4% dijo que “poco seguro”, mientras que el 5.6% aseveró “muy seguro” y un 2% indicó no saber.

Para obtener estas informaciones se realizaron 6,359 encuestas a nivel nacional, de las cuales 5,710 fueron probabilísticas y 649 intencionadas. Los resultados mostrados aquí pertenecen al primer tipo.