Roberto Santana: para enfrentar delitos desde cárceles tradicionales no basta con bloqueadores de señales

Ramón Cruz Benzán

Santo Domingo, RD

El asesor presidencial en seguridad y sistema penitenciario, Roberto Santana, aseguró que los bloqueadores de señales telefónicos en las cárceles tradicionales, no evita que se sigan cometiendo hechos delictivos desde esos recintos penitenciarios.

El director de la Academia Regional Penitenciaria dijo que los celulares, la droga, el alcohol y las armas de fuegos la entran a los recintos penitenciarios del viejo modelo desde afuera, contrario a los 22 centros de corrección y rehabilitación del nuevo modelo penitenciario que no se permite nade de eso.

"Ustedes oyen hablando de bloqueadores para La Victoria, el 15 de Azua, El Seibo y otros recintos, pero ustedes no oyen la necesidad de bloqueadores en el nuevo modelo penitenciario", acotó tras ser entrevistado en el programa "Esta Noche Mariasela",que se transmite por Color Visión (canal 9).

Explicó que no se necesitan los bloqueadores en el nuevo modelo, porque "ustedes saben por dónde entran los celulares, las armas, las drogas, las bebidas es por la puerta, quien cuida la puerta un personal y si el personal no sirve, simplemente todo entrará y todo saldrá”.

Sostuvo que en muchos países donde se colocan los bloqueadores de señales en las cárceles, los internos les cortan las energía eléctrica, dañan los inversores o plantas eléctricas, o de producen apagones prolongados.

Reconoció que los bloqueadores de señales telefónicas mucha veces no permitan que entren y salgan mensaje, que permitir cometer hecho delictivos, pero que la solución tiene que ser integral.

Santana sostuvo para enfrentar los delitos desde las cárceles, no basta con contratar bloqueadores de señales, tiene que haber personal adecuado, protocolo, supervisión y voluntad política, así como valores y principio que rigen el desarrollo de la reforma penitenciaria.

Empero, Santana dijo ser partidario de que se tengan bloqueadores de señales, pero que junto con eso se tenga un personal que no sea corrupto.

Señaló que mientras una prisión este en el sistema tradicional, no hay manera de que se respete la dignidad humana y los derechos humanos.

Santana manifestó que hay 18 prisiones que están bajo sistema tradicional, el cual calificó de un sistema violento, corrupto e inhumano, al tiempo de informar que los internos de La Victoria, próximamente serán llevados al centro de corrección y rehabilitación Las Parras, del sector de Guerra de Santo Domingo Este, el cual será divido en 8 prisiones de mil.

"En el sistema tradicional no hay manera que no sea cambiándolo al nuevo modelo, de garantizar los derechos humanos, la unidad manera de garantizar los derechos humanos y la dignidad es llevar esas prisiones al nuevo modelo y que no sean atendidas por policías, por militares, sino por un personal capacitado", enfatizo.