Juicio a los encartados en caso de Odebrecht vuelve hoy a estrados

Arranca hoy el juicio de fondo contra los seis implicados en los sobornos que admitió haber pagado la Constructora brasileña Norberto Odebrecht en República Dominicana, por 92 millones de dólares, para obtener contratos de obras millonarias entre el 2001 y el 2014.

En esta fase corresponde a los jueces del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que resultó apoderado del proceso luego que fue enviado a la jurisdicción ordinaria, determinar la culpabilidad o inocencia de los acusados de varios delitos que se encuentran en libertad bajo fianza.

Todo el período de la instrucción y la audiencia preliminar del caso, que se inició en junio del 2017 con las medidas de coerción y concluyó con el auto de apertura a juicio, en junio de 2019, fue desarrollado en la jurisdicción privilegiada de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), debido a que en el expediente figuraban legisladores y para ellos la constitución y el Código Procesal Penal establecen un procedimiento especial.

Pero en diciembre del 2019, el Pleno de la Alta Corte, presidido por el magistrado Luis Henry Molina, separó el expediente, y declinó el proceso de cinco que no gozaban de privilegio judicial, a la instancia ordinaria. Sin embargo, dejó en la SCJ el juicio correspondiente a uno, Tommy Galán, quien en ese momento todavía era senador por la provincia San Cristóbal.

Debido a que Galán no resultó reelecto en los comicios del pasado 5 de julio, perdió ese privilegio, por lo que a final de agosto la sala penal de la SCJ lo remitió a primera instancia, significando esto que el proceso judicial a los implicados en los sobornos de Odebrecht se mantendrá unificado, en un mismo nivel y con igual procedimiento.



Los acusados

Además de Galán, el juicio de juicio de fondo, pautado para las 9:00 de la mañana, será conocido al empresario Ángel Rondón, al ex presidente del Senado, Andrés Bautista; al ex director del Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado (Inapa), Roberto Rodríguez; el ex ministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, y al abogado notario Conrado Pittaluga.

La fase de instrucción del caso fue llevada por el magistrado de la SCJ, Francisco Ortega, quien impuso las medidas de coerción y dictó apertura a juicio de fondo. Ortega Polanco fue designado juez especial de la instrucción por el entonces presidente de la Suprema, Mariano Germán Mejía.

A la sala penal de la Suprema, que en ese entonces presidía la ahora Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, le tocó conocer los recursos de apelación contra la medida de coerción que interpusieron los imputados. Por ese motivo, Germán Brito decidió no intervenir en ningún asunto relacionado con ese expediente, como cabeza del ministerio público.

Protocolo de la audiencia

Será presencial, pero para evitar contagios por el Covid 19 el acceso a la sala será limitado, a fin de cumplir con el protocolo dispuesto por las autoridades de salud en cuanto al distanciamiento físico y seguridad para prevenir infectados.

Es obligatorio el uso de mascarilla de forma permanente dentro de la sala de audiencia.

El juicio será transmitido de forma virtual a través de un enlace que la SCJ pondrá a disposición de los medios de comunicación.

Eran catorce

Inicialmente, los implicados en los sobornos de Odebrecht eran 14, más tarde fue incluido otro, pero al final solo quedaron seis, porque los demás fueron excluidos. El Primer Tribunal Colegiado que conocerá la audiencia está presidido por la jueza Giselle Méndez.

SEPA MÁS

Las imputaciones contra el grupo

Sobornos.

Ángel Rondón Rijo Está acusado de soborno, lavado de activos y asociación de malhechores. Tommy Galán Está acusado de soborno, prevaricación, falsedad, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Andrés Bautista También está acusado de soborno, prevaricación, falsedad, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Víctor Díaz Rúa Acusado de recibir sobornos y prevaricación en el ejercicio de sus funciones como ministro de Obras Públicas.