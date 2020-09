Los periódicos aprueban las aplicaciones de solo audio

The correspondent

Madrid, España

El audio como forma de atraer nuevos usuarios a los medios escritos y como manera de mejorar la experiencia de usuario hace tiempo que dejó de ser una novedad. Casi todos los periódicos tienen ya sus podcast, integran piezas de audio en sus noticias o permiten incluso que las noticias puedan oírse de la voz de los propios redactores.

Pero generalmente, los audios están en un entorno pensado para lo escrito y lo visual, en donde la estructura y la navegación no casan con la sencillez que exige el audio, que sí ofrecen plataformas como iVoox y otras. Hasta ahora. The Correspondent, uno de los medios nativos nacidos en Europa que se ha expandido al otro lado del Atlántico, y ofrece ya ediciones en holandés y en inglés, acaba de sacar una aplicación que contiene las principales noticias sólo en audio, así como podcast y otros elementos informativos y de servicio pensados para ser escuchados. Aparte de que las noticias sean leídas por los autores, The Correspondent ha contratado a locutores profesionales “para unirse a nuestro equipo y leer nuestro periodismo por usted”.

Tres razones para lanzar la aplicación

Según explican desde The Correspondent, ha habido tres razones de peso para lanzar la nueva aplicación:

1

Para que el periodismo se adapte mejor a los lectores.

“El mundo es un lugar ajetreado -apuntan desde el periódico originario de los Países Bajos- pero el periodismo en profundidad es más importante que nunca”. Las historias y los podcasts leídos en voz alta “ayudan a obtener información detallada de una manera que funcione para usted. Y con este nuevo enfoque en el periodismo de audio, una aplicación tiene sentido: es una forma mucho más agradable de escuchar historias de audio que a través de un sitio web de terceros”.

2

No depender de plataformas como Spotify.

Con más historias de audio cada día, The Correspondent no quiere volverse dependiente de las principales plataformas de escucha como Spotify. “Hemos notado que están tratando de hacer que el audio sea cada vez más exclusivo comprando grandes programas y colocándolos detrás de un muro de pago. Queremos que nuestro periodismo siga siendo lo más inclusivo posible, por lo que hemos optado por llevar nuestro audio directamente a ustedes, los miembros que lo hacen económicamente posible”, indican desde el periódico, y agregan que también son más respetuosos con la privacidad de sus lectores: “Sin nuestra propia aplicación, dependemos únicamente de plataformas de terceros, como Soundcloud, y no podemos garantizar que estos proveedores tengan la misma política de datos que nosotros”.

3

Ofrecer más contenido multimedia en el futuro.

El periodismo en audio y una aplicación “son dos de las funciones más solicitadas por ustedes, nuestros miembros, y estamos muy emocionados de ofrecer ahora ambas. ¡Pero también tenemos grandes ambiciones para hacerlos aún mejores! Se seguirá trabajando en la aplicación y en el futuro esta seará multimedia, lo que le permitirá ver, leer y escuchar el periodismo de The Correspondent”.

La aplicación, diseñada exclusivamente para miembros, permite también participar en conversaciones con los periodistas del periódico.