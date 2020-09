El coronavirus mantiene al país estancado en la fase dos

Adriana Peguero

Santo Domingo, RD

Desde marzo del presen­te año, cuando se detecta­ron los primeros casos del nuevo coronavirus en el país, el Estado dominica­no representado primero por Danilo Medina y aho­ra por Luis Abinader, “no le ha sacado los guantes de la cara”, a la pandemia, con la aplicación de diver­sas medidas que incluyen programas sociales y res­tricciones para mantener la distancia a todos nive­les.

Sin embargo, seis meses después de que se inicia­rán las primeras medidas para prevenir contagios, no ha sido posible que el país avance en el proce­so para evitar que el CO­VID-19 siga ganando es­pacio, y la mejor muestra es que el gobierno no ha podido aplicar la fase tres de desescalada, porque aún no están dadas las condiciones, tal y como re­saltó el entonces ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, el pasado 17 de junio.

El país permanece en la fa­se dos, pero algunas activi­dades económicas de la fase tres están siendo aplicadas.

Se recuerda que en la fase tres las pequeñas microem­presas de hasta 50 emplea­dos podían trabajar con el 100 por ciento de su planti­lla, mientras que las empre­sas que superen los 50 tra­bajadores podrán disponer de hasta el 75 por ciento de su personal.

De igual forma, a partir de esta fase, que debió iniciar­se el tres de junio pasado, podrían realizarse servicios religiosos tres veces por se­mana, y si se avanzaba, en­tonces la cuarta fase inicia­ba el día primero de julio.

El número de infectados por el virus continúa en as­censo y hasta ayer, según el boletín número 181 di­vulgado por el Ministerio de Salud Pública, las muer­tes por complicaciones por COVID-19 aumentaron a 2,009 y un acumulado de 105,521 casos positivos, de los cuales 718 correspon­den a las últimas 24 horas.

El informe precisa que 401 trabajadores de la salud han contraído el virus, 236 embarazadas y 9,691 me­nores de 20 años de edad.

Futuro incierto

En ese sentido, es incierta la fecha para iniciar las fa­ses tres y cuatro. La cuarta fase implica que todas las empresas reanudarían sus labores con el 100% de su personal, aunque una bue­na parte lo ha hecho de for­ma gradual y silente.

Además, en esta fase se reactivaría el turismo, abriéndose hoteles y aero­puertos, así como los gim­nasios, los comedores y restaurantes. Aunque los aeropuertos, el turismo y los gimnasios abrieron, aún los restaurantes trabajan de forma tímida y ofrecen ma­yormente servicios a domi­cilio.

Todas las empresas que vol­vieron al trabajo lo hacen con la aplicación de un pro­tocolo obligatorio de pre­vención, distanciamiento e higiene, así como toma de temperatura y realización de pruebas.

Aún un número conside­rable de empleados priva­dos permanecen parados, mientras otros continúan realizando sus trabajos des­de la casa, para garantizar el distanciamiento físico.

Estado de emergencia

Todavía el gobierno man­tiene el Estado de Emergen­cia y el toque de queda, esta vez tal y como lo dispone el decreto 430-20, emitido el primero de septiembre, el cual dispone que es por 45 días más, o sea, que conclu­ye el 18 de octubre y el to­que de queda por un perío­do de 25 días, lo que quiere decir que termina el día 28 del presente.

A la fecha entre Danilo Me­dina y Luis Abinader han decretado ocho toques de queda y el mismo núme­ro de estados de emergen­cia, pero la ciudadanía con­tinúa haciendo caso omiso a la disposición de mante­ner el distanciamiento y los casos de infectados siguen con la flecha hacia arriba.

Mientras tanto, los progra­mas de ayuda social que puso en marcha el ex pre­sidente Danilo Medina pa­ra contrarrestar el impacto del COVID-19 en las fami­lias vulnerables, como lo es el caso de Comer es Prime­ro, ILAE (Incentivo a la Asis­tencia Escolar), bono gas y bono luz, así como FASE y Pa´ Ti, continuarán hasta final del año, tal y como lo dio a conocer a Listín Diario en agosto pasado y antes de ser posesionado, el nuevo ministro de Economía, Mi­guel Ceara Hatton.

Medidas

El 14 de marzo pasado, el gobierno que encabezaba Medina dio a conocer diez medidas para evitar la pro­pagación del coronavirus en el país.

Desde las 6.00 de la maña­na. del lunes 16, quedaron suspendidos por un mes to­dos los vuelos provenientes desde Europa, China, Corea del Sur e Irán y se estableció una cuarentena obligatoria a pasajeros provenientes de esos países.

OTRAS

Disposiciones.

En marzo también se prohibió la llegada de cruceros a todos los puertos dominicanos y las costas. Todos los es­tudiantes dominicanos que hubieran estado en el exterior y debían regresar como conse­cuencia de la suspen­sión de clases en otros países, debían guardar una cuarentena de 15 días desde su llegada.

Clases.

También debieron quedarse en sus ca­sas manteniendo aisla­miento los estudiantes de los niveles inicial, básico e intermedio, así como universitarios.

Viajes.

Quedaron suspendidos los viajes al exterior de funcionarios públicos, y se recomendó a la po­blación limitar al máxi­mo viajes al exterior y realizar aquellos que sean estrictamente ne­cesarios.